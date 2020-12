VIDEO: Akvabely na suchu, nepoučitelný Limberský či Mbappého boží ruka. Největší bizáry sportovního roku

Praha Uplynulý rok poznamenal nejen ve sportu koronavirus, přesto nabídl spoustu bizardních výjevů. Často úsměvných, někdy ale i velmi pochmurných. Prohlédněte si se serverem Lidovky.cz výběr těch největších.

Akvabely na suchu

Akvabely dostaly v této koronavirové době možnost závodit na dálku, i když jen na suchu. Mezinárodní plavecká federace FINA pro ně připravila virtuální výzvu se sestavou dlouhou 45 vteřin. Vedle dívek se do ní zapojili i muži a smíšené dvojice.



Sestavu připravili čtyřnásobná olympijská medailistka Andrea Fuentesová ze Španělska a Američan Bill May, který je někdejším mistrem světa ve smíšených dvojicích. Účastníci poslali nahrávku svého výkonu v období od 4. do 6. prosince a rozhodčí ji obodovali. K vidění byly i odrazy na vodní hladině, protože účastníci použili tento filtr díky mobilní aplikaci.

Záznamy ze všech kategorií včetně bodování FINA o víkendu zveřejnila na sociálních sítích. Mezi ženami zvítězila šestnáctiletá Britka Robyn Swatmanová.

Oddaní fanoušci

Příznivcům pražských Bohemians zápasy před prázdnými tribunami vadily natolik, že se rozhodli při květnové premiéře po restartu sezony sledovat své mužstvo za každou cenu, i když přímo na stadion nemohli.



Fanoušek Bohemians sleduje v koruně stromu zápas svých oblíbenců s Teplicemi.

„Podpory fanoušků mimo to minimum na stadionu jsme si nemohli nevšimnout. Byli na balkonech v okolí, na oplocení stadionu, na ulici před stadionem a dokonce v koruně topolu na sousedním pozemku,“ ocenil jejich věrnost tiskový mluvčí Bohemians Petr Koukal.



Nadšení byli i hráči, kteří se obávali komorní atmosféry, na kterou zvyklí nejsou. „Skandování za zdmi Ďolíčku bylo pro nás strašně super, hosté v Ďolíčku se přidali a jsem si jistý, že hráči to vnímali velmi dobře. Proto se po utkání odebrali s děkovačkou právě k místům mimo stadion, celý tým šel zatleskat i tomu jedinému fanatikovi na stromě,“ řekl dojatý Koukal.

Nepoučitelný Limba

David Limberský rozděluje fotbalovou společnost. Fanoušci Slavie, Sparty či Baníku ho během zápasů častují sprškou nadávek, ti plzeňští ho mají za modlu. Necelých pět let poté, co šestatřicetiletý fotbalista boural podnapilý se svým luxusním vozem na pražském Smíchově, vytvořil vlastní kolekci oblečení s alkoholovou tématikou.



Bezprostředně po nehodě se plzeňský fotbalista snažil utéct, po zadržení policisty jim Limberský po naměření 1,5 promile alkoholu vyhrožoval.

David Limberský s tričkem z nové kolekce.

Krátce po inkriminované události oslavil Limberský vstřelený gól v lize točením imaginárním volantem, v Plzni přišel kvůli nehodě o kapitánskou pásku a od vedení klubu dostal milionovou pokutu.



Během středeční noci navíc přišel Limberský s novinkou - svou vlastní kolekcí s alkoholovou tématikou, na jednom z triček je vyobrazena i zmiňovaná gólová oslava. „Mám z nich obrovskou radost a už nikdy nebudu nosit jiné, jsou pecka,“ pochlubil se na svém instagramovém účtu.

Na svém e-shopu nabízí Limberský trička za 790 korun.

Když musíš, tak musíš!

K velice bizarní situaci došlo v prvním kole tenisového turnaje v Petrohradu. Úspěšný kvalifikant Ilja Ivaška musel v průběhu druhého setu utkání s Adrianem Mannarinem opustit dvorec kvůli návštěvě toalety. Po návratu se dozvěděl, že porušil pravidla a za trest přišel o celý gem. Bělorus nedokázal výrok pochopit a rozpoutal ostrou debatu, během níž rozhodčího vůbec nešetřil.



Ivaška měl duel proti francouzskému soupeři dobře rozehraný. První set dotáhl do vítězného konce a ve druhé sadě se chystal na servis za stavu 2:3. Při výměně stran požádal sudího Richarda Haigha o medical time-out. Po ošetření od turnajového lékaře si ještě řekl o možnost opustit kurt.

From 0-100 real quick 



A bizarre moment of controversy in St Petersburg... pic.twitter.com/GmvOCHtBMC — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2020

„Musíš být co nejrychlejší. Děláš to během přestávky, tedy ve svém volném čase,“ prohlásil arbitr. Haigh ale už v ten moment věděl, že se běloruský tenista, který si na toaletu odskočil už při předzápasové rozehrávce, dopouští přestupku.



V pravidlech stojí, že hráč sice během utkání může odejít na toaletu i podruhé, pokud se ale nestihne vrátit za jedinou minutu, čeká jej v regulích zmíněný postih.

Každá minuta, o níž je časový limit překročen, se rovná ztracené výměně. Ivaška strávil na toaletě čtyři minuty. Po návratu na dvorec zjistil, že zničehonic prohrává 2:4.

Bouřlivá a vcelku pochopitelná reakce na sebe nenechala dlouho čekat. „Požádal jsem o pauzu na ošetření. To nemůžete myslet vážně, to musí být vtip. Potřeboval jsem si nutně odskočit, nemohl jsem tu zůstat. To se mám vys*at na kurtu? Kdybyste mi to řekl, udělám to,“ nevěřil výroku 141. hráč žebříčku ATP.

Lingaard zazdil povedenou sázku

Běžela sedmá minuta pětiminutového nastavení posledního utkání ročníku, když střídající Lingard po fatální chybě gólmana Leicesteru skóroval.



Manchesterští „Rudí ďáblové“ v přímém souboji o Ligu mistrů vyhráli v Leicesteru 2:0 . Vítěznou branku United dal v 71. minutě Bruno Fernandes z penalty, pojistku přidal v nastavení Jesse Lingard. A právě ta je na celém příběhu nejzajímavější.

Pro anglického záložníka šlo o vůbec první trefu v ligovém ročníku, ba co víc, o vůbec první (hokejově řečeno kanadský) bod v sezoně, ve které za United odehrál 22 zápasů v Premier League.

Branka Lingaarda v čase 1:56:

„Není mezi námi člověk, který si vsadil na to, že Lingard v sezoně nebude mít ani jednu branku, nebo asistenci?“ upozornil na Twitteru jeden z fanoušků na možnost podobné předsezonní sázky.

Vzápětí se mu jeden takový přihlásil.

Z deseti liber mohl zmiňovaný sázkař vyhrát v kurzu 66:1 příjemných 670 liber (zhruba 20 tisíc korun).

Stačilo málo, aby syn slavného otce Kasper Schmeichel nepředvedl vlastně v posledních vteřinách duelu obrovskou minelu, kterou Lingardovi - anglickému reprezentantovi - branku doslova nabídl na zlatém podnose.

Mbappého boží ruka

Běžela poslední minuta semifinále Francouzského ligového poháru mezi Paris Saint-Germain a Remeší (3:0) a bylo vidět, že si hráči PSG konec utkání užívají. Nejprve se převedl Neymar, jenž svému spoluhráči přihrál míč zadnicí, poté se rozjařil Kylian Mbappé.



Naděje francouzského fotbalu se dostal do nefotbalové pozice, ze které se už nemohl gólově prosadit, a tak do míče plácl volejbalovým způsobem a dopravil jej do sítě. Jeho počínaní pobavilo i protihráče Remeše a i hlavní sudí utkání měl s Mbappém soucit.

Dvaadvacetiletý útočník dostal pouze žlutou kartu a měl možnost nastoupit i v pohárovém finále.