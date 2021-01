Šance pro amatéry? Od 4. stupně by se mohlo sportovat s očkování či negativním testem

Praha Některé dříve zapovězené aktivity by od čtvrtého rizikového stupně PES níže mohly být povolené pro účastníky, kteří se prokážou negativním testem na koronavirus nebo očkováním. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Mohlo by se to týkat i amatérského sportu, jehož představitelé o tuto změnu usilovali. Ministr ale dnes konkrétní nebyl. Aktuálně navíc v Česku platí nejvyšší pátý stupeň a podle Blatného to tak s největší pravděpodobností zůstane i příští týden.

Očkování prioritních skupin bude hotové v březnu, řekl Blatný. Na zdravé mladé se dostane spíš až v létě Ministerstvo zdravotnictví kvůli vysokému počtu antigenních testů upravilo metodiku výpočtu rizikového indexu PES, ale na pátém stupni to nic nemění. Změní se také tabulka, která popisuje opatření pro jednotlivé stupně rizika. Ministerstvo zdravotnictví chce novou verzi zveřejnit příští týden.

Úpravy by se mohly týkat amatérského sportu, protože lídři všech střešních organizací se před Vánoci s ministrem Blatným dohodli, že k tomu připraví návrhy. V současném systému jsou totiž pro amatéry ve čtvrtém stupni uzavřena veškerá vnitřní sportoviště a vzhledem k omezení shromažďování na šest lidí jsou nemožné i skupinové tréninky venku. Amatéři včetně dětí a mládeže od loňského března nesměli kvůli vládním opatřením organizovaně trénovat v součtu čtyři měsíce. Poslední uvolnění trvalo jen 15 dní, než se vnitřní sportoviště 18. prosince znovu uzavřela. Národní sportovní agentura (NSA) vidí v antigenním testování naději na oživení skomírajícího masového sportu.

NSA uvažovala, že by pro pravidelné antigenní testování sportovců mohla vzniknout zvláštní centra, aby se nezatěžovala ta pro veřejnost. Mělo by pokračovat i státem hrazené testování, které bylo původně naplánované do 15. ledna. „Je zájem, aby bylo možné až do té doby, dokud nebude proočkována odpovídající část populace,“ uvedl Blatný. Po velkém předvánočním zájmu jsou nyní volné kapacity, ale případné zpřístupnění různých činností jen s negativním testem by mohlo zájem veřejnosti znovu zvýšit. „Budeme na to pak případně reagovat,“ ujistil Blatný. Nezbytnost negativního testu nebo očkování, které zatím není pro veřejnost dostupné, pro přístup k některým aktivitám nepovažuje za diskriminaci, ale za „bonifikaci“ těch, kteří to absolvují.