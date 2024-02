Bulgakov už zase vadí. Ruští vlastenci nemohou překousnout nejnovější filmové zpracování Mistra a Markétky

Atmosféra současného Ruska během „speciální vojenské operace“, jak Kreml stydlivě nazývá pokus o likvidaci ukrajinské státnosti, vdechla nový život i velkolepému románu Michaila Bulgakova Mistr a Markétka. A nelze se ubránit pocitu, že absurdnost situace současného Ruska by spisovatel shledal krajně vtipnou.

Když se totiž koncem ledna do ruských kin dostalo nové filmové zpracování legendárního románu, okamžitě se stalo hitem. Zdaleka nejen díky tomu, že kvůli válce na Ukrajině velká hollywoodská studia odmítají do Ruska posílat své kasovní trháky, a Rusové tak nemají na co chodit do kina.

Ne, osmdesát let starý román totiž v současné ruské společnosti nesmírně zarezonoval. Dokonce rezonoval tolik, až si toho všimli i ruští proputinovští hurápatrioti, kteří se pohoršují, že film „vyznívá antisovětsky“. A to i když dostal státní podporu!

Takže na ruské kulturní frontě padají výzvy k čistce na ministerstvu kultury a k prohlášení režiséra snímku Michaila Lokšina „zahraničním agentem“.

Michail Bulgakov znovu, již poněkolikáté v dějinách, dokázal zasáhnout citlivou strunu v ruské společnosti. Také to ukazuje, kam se současné Rusko pod více než dvacetiletou vládou Vladimira Putina dostalo.