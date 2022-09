Posmrtný život velikána Žižky. Jak se spletli v historii František Palacký, Otakar Vávra i Petr Jákl

Jan Žižka letí českými kiny skoro jako Ženy v běhu. Za dva týdny film zhlédlo 200 tisíc diváků. Všichni ho chtějí vidět, ale co či koho vlastně? Dávného hrdinu českých dějin, který dává nebojovným Čechům sebevědomí bojovníků? Symbol síly a pevného přesvědčení či světové výjimečnosti, která místním kdysi patřila? Kdo je Žižka a co všechno si do něho promítáme?

Režisér Petr Jákl sice nechal svému filmu jméno Jan Žižka, nechtěl však vytvářet historickou rekonstrukci. Nechce příběh dějin primárně převyprávět po svém, nýbrž chce v divácích svými obrazy rozeznít to, co už v nich někde uvnitř je. Jde mu, jak donekonečna opakuje v rozhovorech, o zpřítomnění pocitu doby, ve které Jan Žižka žil.