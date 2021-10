Válečný deník dokumentuje, jak se Francouzi (ne)bránili hitlerovskému ataku

Jak to vypadá, když se spisovatelé pustí do psaní příběhu zasazeného do válečných časů, to ze současnosti známe velmi dobře. Ale dokážeme si ještě představit, jak by to vypadalo, kdyby všichni tito spisovatelé museli do války narukovat? Jean Malaquais ve svém Válečném deníku píše: „V tisku se začíná objevovat oblíbené spojení ,podivná válka‘.

Takže nejste spokojené, ovečky moje? Neodpovídá to vaší představě o správné a náležité válce, s horami patřičně čerstvých mrtvol? Drobné válčičce, která očistí, omyje, vypere duši národa? Přijde vám to celé pochybné? Že jste za své peníze nedostali, co jste měli? Mně též, mí šlechetní přátelé, jenže nejspíš z důvodů, které s těmi vašimi mají pramálo společného. No tak, mějte trochu trpělivosti, krucinál! Však o svůj zlatý důl nepřijdete a dostanete k němu i nějakou tu prémii.