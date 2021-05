Čeští vědci vyvinuli šumivé tablety s nanočásticemi železa na čištění vody

OLOMOUC Olomoučtí vědci vyvinuli speciální šumivé tablety, které dokážou v rekordním čase vyčistit kontaminovanou vodu. Přípravek na bázi nanočástic železa je určený zejména pro likvidaci ekologických havárií; z vodného prostředí velmi rychle dokáže odstranit například šestimocný chrom, arzen, herbicidy, pesticidy i další znečištění.

Tablety vyvinuli vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého. Výsledek jejich výzkumu již chrání evropský patent, informovala mluvčí CATRIN Martina Šaradinová.

„Tablety obsahují nanočástice železa, které jsou v nich stabilní. Jakmile se ale dostanou do vody, velmi rychle se rozptýlí do velkého objemu vodného prostředí. V tabletách obsažené směsi kyselin a hydroxidů, které způsobují šumění, současně velmi rychle aktivují nanočástice a umožňují tak velmi rychlou reakci mezi jejich povrchem a polutantem,“ uvedla hlavní autorka patentu Eleni Petala.

Práce olomouckých odborníků byla součástí programu Bezpečnostní výzkum České republiky, který financovalo ministerstvo vnitra. Vědci z Univerzity Palackého na jeho řešení spolupracovali s firmou Dekonta a Vojenským výzkumným ústavem. Projekt byl zaměřen na aplikovaný výzkum a implementaci technologií využívajících nejmodernější, vysoce reaktivní nanomateriály pro účinnou dekontaminaci nebezpečných chemických látek, unikajících například při průmyslových či vojenských haváriích, doplnila mluvčí CATRIN.



Podle dalšího z autorů patentu Jana Filipa byl v projektu kladen hlavní důraz na rychlé nastolení účinku nanotechnologií a vysokou efektivitu zásahu, aby bylo minimalizováno ohrožení vodních zdrojů a obyvatelstva a zamezilo se dalšímu šíření nebezpečných chemických látek do životního prostředí. „Tyto požadavky jsme bezpochyby naplnili. Naše řešení je snadné, rychlé a poměrně levné, neboť na vyčištění vody není potřeba aplikovat velké množství nanočástic železa, případně jiných činidel,“ doplnil Filip.

Výsledek práce chrání od letošního dubna evropský patent vztahující se na způsob vytvoření přípravku i na způsob jeho využití pro dosažení mimořádně vysokého účinku. Podle zástupců CATRIN byl potvrzen zejména při redukci šestimocného chromu, jehož únik může hrozit například z galvanoven, ale i na široké spektrum dalších anorganických látek, pesticidy či herbicidy. Tablety by se podle vědců mohly využít například pro čištění studní kontaminovaných při povodních, do bazénů či do povrchových vod během ekologických havárií, dodala mluvčí ústavu.