Pokusy v chemii děti milují. Pokud jim ale nerozumí, je to jen představení, říká expertka

Lidovky.cz: Proč a kdy vůbec vznikla chemická centra Elixíru do škol?

Už řadu let pod Elixírem do škol fungují fyzikální a „digi“ centra. Mnoho pedagogů se zaměřením na chemii chodilo do fyzikálních center a fyzikářům jsme jejich inspirativní komunitu záviděli a moc si přáli mít centra i pro chemikáře. Prvních deset center se otevřelo v září a dalších pět v lednu – což je veliký úspěch. Všechna jsou plná a další zájemce bohužel musejí odmítat. Já sama jsem plánovala otevřít jen jedno centrum, ale přihlásilo se tolik zájemců, že nakonec mám dvě: pro MŠ a 1. stupeň a v jiném termínu pro 2. stupeň a SŠ.

Lidovky.cz: Co si učitelé ze setkání odnesou?

Snažím se pedagogy co nejvíce inspirovat a předávat vše, co se mi ve výuce daří. Propojit daná témata s běžným životem, dát jim co nejvíce nápadů do běžné výuky, aby se žáci neučili bezduchou chemii, ale chápali, co se kolem nich děje. Chci, aby učitelé předali dětem praktické informace, proč např. teflonová pánev nepatří do myčky, proč se vám tableta do myčky přilepí na vlhkou ruku nebo proč neprší slaná či špinavá voda.

Pro pedagogy jsou připraveny pracovní listy, do kterých si mohou vpisovat své poznámky. Často si z centra učitelé odnášejí i nějaký dáreček, např. chemikálie, vědecké hračky nebo stojánek se zkumavkami z 3D tisku. Mým cílem je, aby si i pedagogové z prvního stupně vybavili svou malou laboratoř, jelikož když s dětmi bádáte, je vhodné používat reálné pomůcky a nazývat vše správnými pojmy.