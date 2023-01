Trénink na apokalypsu. K „miniměsíci“ zamíří další sonda, může nás ochránit před mimozemským objektem

Jedenáct hodin a 23 minut. To je nová oběžná doba miniaturního měsíce Dimorphu, který obíhá okolo asteroidu Didymos. Vloni 27. září narazila do měsíce americká sonda DART. Měla za úkol změnit jeho dráhu. Analýza zveřejněná na nedávném setkání unie amerických geofyziků ukazuje, že se to povedlo.