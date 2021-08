Co když vesmír vypadá jako nafouklá pneumatika? Český fyzik Kulhánek rozebírá převratné zjištění kosmologů

Lidovky.cz: Autoři vědeckého článku o konečném „pneumatikovém“ vesmíru odvozují své závěry z drobných odchylek v reliktním záření. Co to je?

Reliktní záření je elektromagnetický signál oddělený od látky na konci velkého třesku. Velký třesk trval zhruba 400 tisíc roků a v jeho průběhu byl vesmír v plazmatickém skupenství. Látka byla horká a hustá. Elektrony se volně pohybovaly. Nebyly součástí atomových obalů. Hmota pohlcovala záření. Vesmír proto na rozdíl ode dneška nebyl průhledný. Pak ale ochladl a elektrony se staly součástí atomů. V tu chvíli s nimi záření přestalo interagovat a uvolnilo se. Vesmír zprůhledněl a záření se jím od té doby volně šíří.

V době, kdy se to stalo, mělo teplotu několik tisíc stupňů Celsia. Dnes, po téměř čtrnácti miliardách let, je to 2,73 kelvinu. (Změna teploty o jeden kelvin je stejná jako o jeden stupeň Celsia. Kelvinova stupnice však začíná v absolutní nule -273,15 °C – pozn. red.)