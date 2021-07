Vše nejlepší, pane Lovelocku. Strůjce hypotézy Gaia slaví 102 let, Zemi popsal jako velký živý organismus

Kdybychom měli uvést to nejpodstatnější, co se na poli vědy a lidského poznání událo za posledních pět set let, nejspíše bychom nevynechali následující: