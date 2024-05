Aby žádný mozek nepřišel vniveč. Za geniální děti zaplatíme nejen školné, říká profesor Patrick Gaule

Patrick Gaule je spoluzakladatelem dvou neziskových organizací, které se svým týmem za tímto účelem vybudoval. V jedné z nich realizují program Backing Invisible Geniuses (BIG), volně přeloženo Pomáháme neviditelným talentům, který poskytuje stipendia vybraným medailistům mezinárodních vědeckých olympiád. Díky tomu mohou studovat na prestižních univerzitách ve Velké Británii.

Lidovky.cz: Je ve vašem zájmu o mimořádně nadané děti něco osobního? Byl jste sám takové dítě?

Ani ne. Možná jsem byl trochu neobvyklé dítě, hodně jsem četl, zajímal se o historii, ale mimořádným nadáním bych to nenazval. Ani jsem ve škole neměl nijak zvlášť dobré výsledky. Tedy nebyly špatné, ale ani vynikající.

Lidovky.cz: Děti s mimořádným nadáním nejsou přece vždy premianty...

To je pravda.

Lidovky.cz: Některé i velmi inteligentní děti by na olympiádě nezazářily a jiné se dokonce takovým soutěžím vyhýbají velkým obloukem. Váš program BIG ale podporuje právě medailisty mezinárodních olympiád. Pokud je nazýváte neviditelnými talenty, co ti ostatní, kteří se soutěží neúčastní, ti jsou přece ještě méně viditelní?

Ano, tento způsob identifikace nadání není dokonalý a my jsme si toho vědomi. Není to bezchybný klíč, jak odhalit nadané děti.