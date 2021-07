4 důvody, proč si chránit digitální identitu

Během prvního lockdownu se do onlinu vrhla celá pětina mikro podnikatelů s méně než 9 zaměstnanci, kteří do té doby působili pouze „offline“, a dalších 48 % se podle firmy GoDaddy rozhodlo více využívat digitální nástroje a sociální média. Do onlinu se ale nepřesunuli sami a za rok 2020 prudce vzrostl počet kyberútoků. Víte, proč a jak se před nimi chránit?

Jednoduše řečeno, digitální identita je váš odraz v digitálním světě – tedy souhrn veškerých informací o vaší osobě nebo firmě v digitálním prostředí. Může to být například způsob, jakým vystupujete nebo se prezentujete na sociálních sítích či webových stránkách, ale i to, jak se chováte ke svým zákazníkům. Hackeři vás o vaši digitální identitu mohou připravit v důsledku pouhých pár neuvážených kliknutí. Nedostatečným zabezpečením jsou ohrožené nejen vaše vlastní informace o firmě, projektech a zaměstnancích, soubory v počítači nebo bankovní účty, ale také data o vašich klientech a zákaznících. 4 důvody, proč na ochraně digitální identity záleží · Finanční náklady – Následky kyberútoků si mohou vyžádat vynaložení značných prostředků na to, abyste situaci opět urovnali. Útočníci po vás mohou například požadovat výkupné za navrácení dat, vybílí vám účet díky přístupu do internetového bankovnictví, nebo si vysloužíte pokutu za to, že jste nedostatečně chránili osobní údaje svých zákazníků. V závislosti na míře poškození mohou kyberútoky mít zničující dopad především na menší podnikatele. · Ztráta dat – Hackeři mohou vaše data nejen zcizit a využít ve svůj prospěch, ale i vymazat. Pokud svá data pravidelně nezálohujete, kybernetický útok vás snadno připraví o zásadní informace, dokumenty a další soubory důležité pro vaše podnikání, které už zpátky nezískáte. · Poškozená reputace – Pokud se hacker dostane například k vašim účtům na sociálních sítích, může zde vytvářet příspěvky a komunikovat vaším jménem. Tak přispěje k podkopání důvěry nejen vašich současných i potenciálních zákazníků, ale i vašich obchodních partnerů. · Ztráta zákazníků – Pokud nedostatečně chráníte sami sebe, hackeři se snadno dostanou také k informacím o vašich zákaznících, které vystavujete riziku zcizení jejich citlivých informací. Taková událost vás může stát loajalitu a důvěru vašich zákazníků, kterou budete těžko získávat zpět. O tom, jak může zcizení digitální identity potrápit, ví své i majitelka úklidové firmy z Karlových Varů: “Moje profily na LinkedInu a Facebooku napadl hacker. Několik týdnů se pak objevovaly posty, které jsem sama nepsala a nestačila jsem je téměř mazat. Jménem mojí firmy psali dokonce na stránky našich klientů výhrůžky nebo urážky. Bylo dost náročné celou záležitost vysvětlit a uklidnit.” Nezapomeňte i na to, že vy a vaši zaměstnanci nejste jedinými články, přes které se útočníci mohou dostat k citlivým informacím. Pokud například spolupracujete s freelancery, kteří spravují vaše účty na sociálních sítích nebo mají přístup do vašeho interního systému, měli by i oni mít k dispozici nástroje, se kterými mohou bezpečně pracovat na dálku. Ochrana dat na prvním místě Nejčastěji zaznamenanou formou kybernetického útoku v posledních letech je phishing, v roce 2020 se s ním setkalo 75 % organizací. Výzkum společnosti ProofPoint navíc ukázal, že tyto útoky byly úspěšné celkem v 74 % případů. Taková alarmující čísla znamenají jediné: potřeba chránit svá osobní i firemní data a dodržovat kybernetické zásady je ještě důležitější než kdy dřív. Proto se vyplatí mít k ruce schopného pomocníka, který potenciální hrozby odhalí za vás. Aplikace CyberWall od Vodafonu Business vás upozorní na podvodné aplikace z neoficiálních obchodů a zkontroluje i vaše e-maily a jejich přílohy. Můžete si tak být jisti, že si vy nebo vaši zaměstnanci do svého zařízení nevědomky nevpustíte škodlivý software. A pokud se chystáte připojit na veřejnou Wi-Fi, CyberWall zajistí, že se vaše data nedostanou do nepovolaných rukou. S Business tarifem pro podnikatele od Vodafonu s neomezenými daty se veřejným sítím můžete vyhnout obloukem. Aplikaci CyberWall, která vaše zařízení ochrání před viry, malwarem i SMS phishingem k němu nyní dostanete zdarma. Jak aplikace CyberWall funguje můžete zhlédnout ve videu.