Chystáte se poslat zásilku do zahraničí? Víte, na koho se obrátit?

Hledáte spolehlivou a rychlou přepravu zásilek do zahraničí? Potřebujete odeslat atypickou zásilku, kterou vám jiná přepravní společnost odmítla? A zároveň nechcete, aby vás přeprava zásilky stála majlant?

V tom případě se neváhejte obrátit na přepravní společnost Emons, jejíž historie sahá již do roku 1928. A jaké další aspekty mluví ve prospěch této společnosti?

Odešlete jakýkoliv druh zásilky

Častým nedostatkem přepravních společností je poskytování přepravy zásilek jen do určité hmotnosti či objemu. Toto omezení je mnohdy takové, že se přeprava do zahraničí vztahuje pouze na malé zásilky. Přepravit nadměrnou nebo atypickou je tak mnohdy velký problém. Naštěstí se společností Emons vám taková omezení nehrozí. Odeslat můžete běžnou, ale i atypickou zásilku kamkoliv potřebujete. Odeslat můžete dokonce i řadu nebezpečných látek. K přepravě využívá společnost Emons vlastních dopravních prostředků, a to v oblasti pozemní, letecké i námořní dopravy.

Rychlé doručení zásilky

Není nic nového na tom, že pro dnešní dobu je velmi charakteristická netrpělivost a spěch. Asi málokdo by chtěl na svoji zásilku čekat extrémně dlouho. Pokud tedy hledáte přepravce, který je doručuje rychlostí blesku, pak přepravní společnost Emons bude správnou volbou. Jako u většiny společností nechybí ani služba expresního doručení. Díky této službě můžete mít odeslanou zásilku pod dohledem od jejího předání kurýrovi až po doručení příjemci. Navíc si můžete stanovit přesný čas pro doručení, takže zákazníkovi budete moct sdělit, kdy přesně má zásilku očekávat.

Celní kontrola bez starostí

Společnost Emons se u vaší zásilky postará i o celní kontrolu, která je pro mezinárodní přepravu zcela běžná. Emons díky svým osmdesátiletým zkušenostem za vás zajistí vše potřebné, aby vaše zásilka v pořádku doputovala příjemci. V rámci zahraniční přepravy zásilek získáte se společností Emons jistotu komplexních celních služeb. Všichni zaměstnanci společnosti prošli školením a kromě toho Emons disponuje vlastními celními sklady a AEO certifikátem v nejvyšším stupni, takže dokáže zajistit rychlé a levné celní řízení.

Více informací o přepravci Emons získáte na webových stránkách společnosti.