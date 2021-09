Jsou volby opravdu tak velkou neznámou? Sázkové kanceláře mají jasno!

Mnohé kroky, které vláda podnikla, totiž vzbudily nejednu vlnu nevole, a to nejen v řadách ostatních stran, ale zejména mezi občany České republiky, kterých se covidová nařízení dotkla nejvíce.

Nelze se tak divit, že ještě před pár měsíci volební průzkumy zcela ovládla koalice Pirátů spolu se STAN. V poměrně těsném závěsu za nimi bylo hnutí ANO a na třetím místě se nejčastěji pohybovala koalice SPOLU. Piráti měli dle volebního průzkumu agentury KANTAR CZ dokonce získat 34 % hlasů.

Postupem času se však občané od Pirátů začali v průzkumech odvracet. Odborníci míní, že se zalekli některých bodů jejich volebního programu a negativně reagovali na vyjadřování některých jejich představitelů na sociálních sítí. Dle marketérů se voliči bojí například zvyšování daní, což je téma, kterému se Piráti spolu se STAN věnují poměrně zevrubně.

Volební průzkumy během několika měsíců začaly favorizovat hnutí ANO, které v nich vede až doposud. O výsledku voleb mají navíc jasno i sázkové kanceláře. Ty na vítězství ANO vypsali kurz 1:14. Takové číslo je bezesporu odvážné a vzbuzuje dojem toho, že je ANO sázka na jistotu. Co když se však celá situace změní, jako se to ostatně letos již jednou stalo? A co když nakonec první místo ve volbách získá někdo jiný? Vsadíte si na výsledek?

Učinit tak můžete například u Fortuny, nejstarší české sázkové kanceláře, která vypsala kurzy nejen na to, kdo volby vyhraje, ale například i na to, jaká strana získá kolik procent a třeba i na to, jaká bude volební účast. K sázení potřebujete mít hotovou registraci na webových stránkách Fortuny. Celý proces je však možné provést online, a to i včetně ověření identity, které se dříve provádělo výhradně osobně na kamenných pobočkách.

Nyní při registraci stačí zadat číslo karty, nastavit hrací limity na počet přihlášení či maximální výši možné sázky a identitu je možné ověřit za pomocí online bankovnictví. Poté už můžete v klidu sázet, třeba na zmiňované volby do Poslanecké sněmovny, které sázkařskou komunitou aktuálně hýbou nejvíce.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je přísně zakázána.