Na co se zaměřit, abychom zlepšili svůj Time management?

Lidé mají obecně málo sebekázně, často přeceňují vlastní schopnosti, neumí předvídat realitu a časovou náročnost úkolů, mohou mít přehnaná očekávání nebo prostě jen neví, jak si vytvořit nové návyky, osvojit si efektivnější techniky a jak se nenechat ovlivnit externími faktory. To všechno se dá ale naučit, a dnes na to vznikají už i celé programy v rámci studia MBA, vysvětlují tvůrci jednoho z nich z pražské European School of Business & Management.

Proč nestíháme?

Pojďme si rozdělit lidi na 4 typy: kamarád, bavič, vedoucí a analytik. Každá osobnost má své vlastní rysy, silné stránky, na kterých by měla stavět.

Kamarád má nadstandardní vztahy se svými kolegy , chce, aby ho všichni měli rádi, a tak často slíbí i to, co už předem ví, že nebude moci splnit. Proto není příliš spolehlivý a neumí dělat velká rozhodnutí . Problémy řeší diplomaticky, protože nesnáší konflikty . Malé kolektivní úkoly, u kterých nemusí tolik rozhodovat, mu půjdou skvěle.

, chce, aby ho všichni měli rádi, a tak často slíbí i to, co už předem ví, že nebude moci splnit. Proto . Problémy řeší diplomaticky, protože . Malé kolektivní úkoly, u kterých nemusí tolik rozhodovat, mu půjdou skvěle. Bavič má rád neustálou změnu, potřebuje obdiv a ocenění. Miluje startovat nové projekty, neumí je ale dotahovat do konce, protože když nevidí okamžitý výsledek, začne se nudit a jde zase o projekt dál. Na začátku má sice spoustu energie, ale nečekejte od něj vyladění detailů ani pečlivě odvedenou práci.

a ocenění. Miluje startovat nové projekty, neumí je ale dotahovat do konce, protože a jde zase o projekt dál. Na začátku má sice spoustu energie, ale nečekejte od něj vyladění detailů ani pečlivě odvedenou práci. Vedoucí je orientován hlavně na výkon , cíle a výsledky. Efektivita a produktivita je mu vlastní, chce za co nejkratší čas udělat co nejvíce práce . Je akční, spolehlivý, flexibilní a má tah na bránu. Občas je ale potřeba, aby po něm někdo jeho práci raději ještě jednou překontroloval.

, cíle a výsledky. Efektivita a produktivita je mu vlastní, . Je akční, spolehlivý, flexibilní a má tah na bránu. Občas je ale potřeba, aby po něm někdo jeho práci raději ještě jednou překontroloval. Analytik potřebuje vždy nastřádat co nejvíce podkladů, než se vůbec pustí do plnění úkolu. Sice mu trvá, než začne opravdu jednat, ale má ve všem pořádek, přehled, je precizní, baví ho čísla a tabulky. Práci jako takovou ale bohužel dost odkládá.

Jakmile se dané osobnosti pohybují ve svém „přirozeném“ prostředí a dělají to, na co jsou jejich povahy zaměřeny, cítí se dobře, plni energie a jsou tak schopni podat co nejlepší možné výsledky. V takovou chvíli by měli zkoušet i činnosti, které jim nejsou úplně blízké, a to proto, aby se mohli posouvat kupředu.

Pokud se ovšem bude daný typ cítit unavený až vyčerpaný, bude mít pocit, že nestíhá a že mu hoří spoustu rozdělaných úkolů, je potřeba, aby je nejprve dodělal, dokončil, a uvolnil si tak kapacitu pro další projekty. Teprve pak se může vrhnout do nových věcí.

Co dělat, když máte pocit, že nestíháte?



Vyzkoušejte některé osvědčené metody:

Seřaďte si úkoly dle priorit a postupně je plňte od těch nejdůležitějších až po ty nejméně důležité. Někomu pomáhá napsat si seznam a sledovat odškrtnuté položky.

a postupně je plňte od těch nejdůležitějších až po ty nejméně důležité. Někomu pomáhá napsat si seznam a sledovat odškrtnuté položky. Seřaďte si úkoly podle náročnosti a začněte klidně těmi nejméně náročnými.

a začněte klidně těmi nejméně náročnými. Naplánujte si odpočinek , prostě jen chvilku koukejte do zdi a pokuste se na nic nemyslet, nápad pak přijde často úplně z jiné strany, než jste čekali.

, prostě jen chvilku koukejte do zdi a pokuste se na nic nemyslet, nápad pak přijde často úplně z jiné strany, než jste čekali. Pokud máte před sebou dva zásadní úkoly, zvolte si nejprve „menší zlo“ . Jednodušší úkol vás spíše nabije energií pro splnění toho složitějšího.

. Jednodušší úkol vás spíše nabije energií pro splnění toho složitějšího. Děsí vás jeden velký úkol, který neustále odkládáte? Pokuste se ho rozdělit na několik menších dílčích kroků a ty začněte postupně plnit. Uvidíte, že se vám uleví.

Technik, jak si poradit s efektivitou práce a obecně s Time managementem je mnoho. V dnešní době je to totiž důležité téma, ve kterém se vyplatí stále se vzdělávat. Jakmile budete mít dobře zvládnuté sebeřízení, budete podávat lepší výkony, budete se cítit spokojenější a klidnější, stanete se lepším leaderem a šéfem.

Pokud přemýšlíte nad zdokonalováním svých schopností a dovedností, můžete vyzkoušet moderní studium MBA, které nabízí programy jako Leadership a soft skills, Projektový management, Corporate management a mnohé další. Podívejte se, co nabízí studium MBA na European School of Business & Management a pusťte se do toho třeba ještě dnes! S časem se netrapte, začít se dá kdykoliv a studovat odkudkoliv.