Nižší účty za energie přijdou vhod

Jak vážné ekonomické dopady bude mít současná situace na domácnosti, zatím nikdo netuší. Proto je dobré začít se připravovat už teď a udělat, co se dá. Třeba si snížit účty za energie. Navíc kvůli tomu nemusíte ani nikam chodit.

K razantním úsporám v domácnosti bude muset v nejbližší době přistoupit pravděpodobně řada z nás. Velké úspory, až tisíce korun ročně, můžete získat třeba změnou dodavatele elektřiny a plynu. A ty můžete v nadcházejících měsících opravdu potřebovat. Není to navíc nic těžkého a nemusíte kvůli tomu ani nikam chodit, jen je potřeba začít včas.

Na nic nečekejte

Je jasné, že platit nižší účty budete chtít co nejdřív. V případě, že máte smlouvu se současným obchodníkem uzavřenu na dobu neurčitou, s novým dodavatelem budete moct začít šetřit po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty. Pokud je uzavřena na dobu určitou, budete muset počkat do jejího vypršení, abyste se vyhnuli sankcím za její předčasné ukončení. Překontrolujte si tedy stávající smlouvu a po výhodnějším dodavateli se podívejte co nejdříve. Navíc tak můžete stihnout získat levnější energie před topnou sezónou, kdy za ně utratíme nejvíc.

Nikam nemusíte chodit

V době, kdy se snažíme chránit zdraví vlastní i všech okolo ještě víc než obvykle, je velmi důležité, že kvůli změně dodavatele nemusíte nikam chodit. „V Bohemia Energy teď můžou zájemci o výhodnější energie vyřídit smlouvu a změnu dodavatele kompletně z pohodlí svého domova. Potřebné dokumenty podepíší elektronicky přímo na svém počítači, notebooku, tabletu nebo chytrém telefonu,“ uvádí Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy.



Stejně to funguje, když si o nabídce nejdřív chcete promluvit s obchodním zástupcem. „Funguje to tak, že náš prodejce s vámi vaše požadavky probere nejdřív po telefonu. Pak vám e-mailem pošle návrh energetických úspor spolu s nezávaznou nabídkou,“ upřesňuje Libor Holub. A pokud se vám nabízené řešení líbí, stačí jednoduše všechny dokumenty elektronicky podepsat na vašem chytrém zařízení nebo na počítači. A dál už se o nic starat nemusíte, v Bohemia Energy už vše vyřídí za vás.

Peníze nejsou všechno

Finanční úspora je důležitá, ale rozhodně byste měli zohlednit i to, jestli je vámi vybraná společnost dostatečně silná a stabilní a jaké služby poskytuje. Zjistěte si také, jaký zákaznický servis vám může nový dodavatel nabídnout. Dovoláte se například zdarma a rychle na zákaznickou linku? Vrátí vám přeplatek vždy, včas a bez vytáček?



Dobrým vodítkem pro výběr dodavatele je i to, jestli se přihlásil a byl přijat do Deklarace 2.0 na ochranu spotřebitelů. Ta je společnou iniciativou Svazu obchodu a cestovního ruchu a nejvýznamnějších dodavatelů energií, kteří se nad rámec zákona rozhodli bránit práva spotřebitelů. Pokud si zvolíte kohokoliv z jejích signatářů, budete mít jistotu férového jednání.