S programem Audi Approved Plus máte zaručenou jistotu prověřeného vozu

Nabídka programu Audi Approved Plus zahrnuje kompletní modelovou řadu značky Audi, nejrůznější motorizace a výbavy, včetně hybridních a plně elektrických vozidel. Všechny automobily jsou maximálně dva roky staré a jejich historie od původu až po celou dosavadní dobu provozu je dokonale zdokumentovaná, technický stav je dopodrobna popsán a vozy jsou stále v tovární záruce od výrobce. Některé z nich sloužily například pro prezentaci, a tak mají najeto pouze několik kilometrů.

Program Audi Approved Plus měl hned v prvním roce úspěch

„Za tento první rok očekáváme prodeje v rámci programu ke sto kusům vozidel, což považujeme za veliký úspěch. Pro příští rok bychom chtěli růst na sto padesát kusů,“ prozradil Pavel Šlechta, manažer prodeje AUTO JAROV Kunratice, a dodává: „Prodávají se všechny modely, typ Audi R8 dokonce rovnou pět kusů. Dále jsme prodali Audi S6, RS5, SQ7, A8, ale rovněž konvenčnější modely jako A6 Allroad, Q7 a Q8.“

Vybírat můžete vozy skladem v Kunraticích, ale i přímo od výrobce

„Aktuální skladová zásoba vozů k okamžitému odběru v autosalonu Audi AUTO JAROV Kunratice je vzhledem k okolnostem nižší, nicméně se zákazníkům snažíme požadované vozidlo ohlídat,“ říká Pavel Šlechta. Vozidla můžete vybírat také přímo ze skladu výrobce. Prodejci autosalonu mají do německé databáze přístup a na místě vám mohou vyhledat konkrétní vozidla, přesně podle vašeho přání.

Výhody, které přesvědčí i vás

V porovnání s novým vozem si za stejnou cenu můžete pořídit například vybavenější vozidlo, s výkonnějším motorem nebo o třídu vyšší. Navíc je můžete získat prakticky okamžitě, z německého skladu do 3 týdnů. Na zbrusu nové vozy se často čeká i déle než šest měsíců.

Program Audi Approved Plus AUTO JAROV Kunratice nabízí atraktivnější cenové podmínky, než kdyby si pro stejný vůz zákazníci osobně dojeli do Německa. Autosalon pro své zákazníky zajišťuje nejen dopravu do České republiky, ale také kompletní vyřízení registrace vozu. Novým majitelům tím odpadá starost s vyřizováním úředních dokumentů.

Na referenční vozidla z programu Audi Approved Plus lze využít nabídky výhodného financování nebo pojištění. Další možností je prodat svůj starší vůz na protiúčet. Samozřejmostí je také individuální poradenství.

Více informací najdete na www.autojarov.cz.