Už je tady! Daňové přiznání a daně. Jak na ně? Ideálně s dobrou účetní

Máte účetní a jste v klidu? Dobře, ale i tak tam může být „ale“

Pokud máte účetní, tak si vše jen pořádně ohlídejte. Nebo máte domluveného člověka, který vám s tím pomůže? Také možnost. Jen si opět vše dobře ohlídejte. To, že máte účetní, neznamená, že vám za výstup a termíny ručí. Dostanete pouze DPFO a veškeré podklady zpracované buď od účetní nebo člověka, co tomu rozumí a ví, jak na to. Ale ani účetní a také daný šikovný známý nebo známá vám za výstup nebo i termíny a správnost odevzdání neručí. To jen na vás. Proto buďte pečliví.

Jsou dva druhy spolupráce s účetní

První způsob, ten nejběžnější. Můžete mít dobrou účetní, ale neznamená to, že tím máte kryté případné nesrovnalosti, ještě podstatněji toto platí v případě termínů. Sice vás upozorní, kdy máte dané podklady odevzdat, ale pokud něco opomenete, jde to celé za vámi a na vaši hlavu. Nemáte žádné krytí. Druhý způsob je kompletní zastupování a správa účetnictví pro podnikatele, včetně odesílání veškerých podkladů státní správě a dodržování legislativních termínů. A to hlavní je pak pojištění zpracování účetnictví a dodržení termínu za podnikatele je jejich společnosti.

V účetní firmě Trivi dbají na pohodlí podnikatelů

Podle jakého klíče se řídí termín odevzdání daňového přiznání

Možnosti odevzdání DPFO a jednotlivé termíny podání daňového přiznání se liší podle způsobu podání. Podat DPFO můžete elektronicky nebo jej klasicky odevzdat v papírové podobě poštou nebo na podatelně finančních úřadů. Způsob podání ovlivní termín odevzdání, každá z možností má svůj daný termín.

Daně za rok 2021 a termíny jejich odevzdání

Nehovíte datové schránce, podáváte DPFO v papírové podobě?

Tak do 31. 3. 2022, nejpozději do 1. 4. 2022, a to včetně úhrady daně!

Odevzdáváte daňové přiznání datovou schránkou?

Máte možnost odevzdat daňové přiznání nejpozději do 2. 5. 2022.

Ale pozor! Je to včetně úhrady daně do 2. 5. 2022.

Pokud využijete možnost podání DPFO elektronicky – datovou schránkou, odešlete kdykoli před datem 2. 5. 2022, samotnou úhradu daně musíte provést nejpozději do 2. 5. 2022.

Potřebujete si zpracování daní a odevzdání DPFO posunout?

Najměte si daňového poradce nebo advokáta s certifikací a odevzdejte své DPFO v zastoupení do 1. 7. 2022, a to včetně úhrady vyměřené daně k tomuto datu.

A co zdravotní a sociální pojištění?

Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení se odevzdávají nejpozději do 30 dnů od podání daňového přiznání. Případný dopočítaný nedoplatek je potom splatný do 8 dnů od podání přehledů.

Chcete mít při svém podnikání krytá záda? Vyberte si účetní firmu Trivi

Účetní firma Trivi ručí svým klientům za veškeré zpracování podkladů, také jejich odevzdávání úřadům a má svou činnost krytou důkladnou pojistkou. Podnikatel tak může vše kolem zpracování a zprávy účetní agendy přenechat své přidělené účetní z firmy Trivi a v klidu se věnovat naplno podnikání.

Účetní firma Trivi spojuje účetní a moderní technologie

Celý systém práce účetní firmy Trivi a jejich účetních je nastaven jako podpora podnikatele, hlídání termínů, podkladů a snaha klienta – podnikatele podpořit. K tomu dopomáhá i nastavení celé účetní firmy Trivi, je prostě účetní firmou online. Předávání podkladů probíhá online, komunikace s účetní a daňovým poradcem může probíhat online. Samozřejmě, kdo si rád se svou účetní nebo poradcem zavolá, tak může, a to kdykoliv. Podívejte se na jejich web.

I když je Trivi na trhu již více než 6 let, hlavně poslední 2 roky vnesly do historicky konzervativního pohledu na správu účetnictví plošné vnímání této moderní služby samotnými podnikateli. Chtějí online účetnictví a Trivi jde na „dračku“, a tak stále více podnikatelů a firem využívá možnost online účetnictví.

V čem je účetní firma Trivi tak jedinečná

Opět tu máme dva pohledy. Jeden pohled jsou pečlivě vybírané, vyškolené a na podporu zákazníků nastavené účetní. Ty jsou zároveň automaticky kontrolovány vedoucími týmů, mají 100 % podporu od kolegů – daňových poradců. Klíčové potom je, že v Trivi neustále probíhá pravidelné školení všech pracovníků a sledovaní legislativních změn.

Druhý pohled jsou veškeré online systémy a aplikace, které si Trivi samo vyvíjí a buduje. Klient Trivi získá přístup do svého profilu na portálu Trivi, ve kterém může sledovat veškeré postupy zpracování svého účetnictví, na přehledných grafech jasně kontrolovat úhrady faktur, jejich splatností i aktuální cashflow. Klienti Trivi oceňují právě možnost jednoduše finančně řídit své firmy. Jejich hodnocení najdete na webu Trivi.

V Trivi je poctivá práce pro klienty samozřejmostí

Moderní technologie v ceně běžné účetní

Součástí portálu Trivi a jeho aplikace je integrovaný fakturační systém. Dokonce toto vše, dashboard pro sledování financí a splatnosti faktur, samotný fakturační systém je možno ovládat přes mobilní Trivi aplikaci. Trivi online účetnictví je moderní služba, která nabízí šikovné technologie pro zjednodušení všech procesů při správě účetnictví v podnikání.

Ale Trivi je také účetní firma plná empatických a vyškolených účetních a daňových poradců. V Trivi se rádi postarají o vaše účetnictví a podnikání. A pozor, technologie a veškeré online služby jsou součástí běžné ceny za zpracování účetnictví. Platí se pouze za práci účetních a díky technologiím šetříte svůj čas i finance.

V Trivi jsou za prací účetních ukryté aplikace

Moderní online účetnictví Trivi volí ročně stovky podnikatelů a společností

Budoucnost spolehlivého účetnictví je v bezpapírovém, automatizovaném účetnictví, které již 6 let reprezentuje účetní firma Trivi. Týmy spolehlivých a empatických účetních jsou připravené postarat se o podnikatele z celé České republiky. To je největší výhoda online účetní firmy Trivi. Je jedno v čem a kde podnikáte, v účetní firmě Trivi se o vás dokážou postarat, ať už jste odkudkoliv.

Pokud se nechcete stresovat s účetnictvím a chcete mít vše pod kontrolou, tak navštivte web Trivi nebo prostě rovnou volejte na zákaznickou linku 800 80 60 40.