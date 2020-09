3 kroky, se kterými posunete své znalosti cizích jazyků o úroveň výš

Když jsme chodili do školy, bylo pro nás učení docela jednoduché. Neměli jsme zaměstnání, děti, domácnost a tím pádem ani žádné starosti, a tak nám na studium zbývalo plno prostoru.

Navíc nám ve škole dávali téměř každý den prostor mluvit, aktivně naslouchat a pokládat učitelům případné otázky k různým nejasnostem.

Kdo ale během dětství upřednostňuje studium? Většině z nás dojde, co jsme propásli, až když jsme dospělí a povinností máme nad hlavu. Najít si každý den čas na studium cizího jazyka není tak snadné a co si budeme nalhávat, ani paměť nám už nefunguje tak dobře, jako když jsme byli náctiletí, často právě proto, že máme hlavu zahlcenou spoustou jiných myšlenek.

Naštěstí se i v pozdějším věku dá naučit cizí jazyk, a to i na dost dobré úrovni. Stačí znát všechny důležité nástroje a techniky a umět je aktivně využívat. Jaké to jsou? Existuje jich celá spousta, my se však zaměříme na ty nejdůležitější a vysvětlíme si je v následujících řádcích.

1. Bez slovní zásoby to nejde

Když budete mluvit s cizincem, ať už půjde o Angličana, Němce nebo třeba Itala, pokud budete znát ty správné výrazy, jistě vám nějak porozumí. Z toho důvodu platí, že čím větší zásobu máte, tím lépe se v cizích zemích domluvíte. Jenže právě slovíčka bývají pro mnoho lidí hlavním kamenem úrazu, protože v nich nevidí žádnou logickou souvislost.

Nicméně i s tím se dá pracovat. Ne nadarmo se říká, že opakování je matka moudrosti, a právě tím, že si budete jednotlivá slovíčka neustále opakovat, dokud si je nezapamatujete, se je nejlépe naučíte. S tím vám pomůže aplikace DuoCards, která je určena právě k rozšiřování slovní zásoby, a to pouze pomocí vašeho chytrého telefonu, počítače či tabletu.

Funguje na principu klasických kartiček, které si buď sami vytvoříte, nebo je vyberete z předpřipravených kolekcí rozdělených do různých tematických okruhů - například cestování, bydlení nebo třeba vaření. Jednotlivé karty si přidáváte do seznamu výrazů, které se chcete naučit, a ty se vám opakovaně objevují až do doby, kdy dané slovo nebo frázi označíte jako zapamatované.

3 kroky, se kterými posunete své znalosti cizích jazyků o úroveň výš

DuoCards vám každý výraz přečte, abyste věděli nejen to, jak se píše, ale také jak se vyslovuje. Do aplikace si můžete ukládat také články z různých zdrojů a následně do svého seznamu ukládat užitečná slovíčka přímo z nich - stačí daný výraz označit a vybrat možnost „Uložit“. DuoCards si můžete stáhnout na Google Play i App Store.

2. S gramatikou k tvoření celých vět

Vždy se ale dostanete do momentu, kdy vám pouhá slovní zásoba jednoduše přestane stačit a vy zatoužíte po tom, abyste dokázali tvořit celé, smysluplné věty. Ostatně, když začnete slova používat v různých větách, budou se vám mnohem lépe pamatovat. Tady máte na výběr ze tří možností - vystačíte si s online výukou pomocí různých kurzů a testů, zapíšete na jazykovou školu nebo si zaplatíte soukromé doučování.

První varianta má velkou výhodu v tom, že je finančně i časově nenáročná. Určitě se vám podaří najít kurzy, které jsou zcela zdarma, a navíc si na ně můžete udělat čas, kdykoliv se vám zachce. Na druhou stranu ale přicházíte o možnost pokládat otázky, komunikovat s lektorem a spolužáky a získávat kvalitní zpětnou vazbu, která vám pomůže posunout vaše studium kupředu.

Když už máte určité základy, hodí se investovat nějaký čas i do aktivního poslechu. Nemusíte v tom hledat nic složitého, stačí si pustit film nebo seriál vašeho oblíbeného žánru - nejprve s českými titulky a později v původním jazyce, čímž spojíte psané a mluvené slovo dohromady. Nezapomínejte pořady zastavovat a vracet, abyste z každé věty vytěžili skutečné maximum.



3. Mluvením k plynulé komunikaci

Jakmile si osvojíte základy gramatiky a naučíte se potřebná slovíčka, je načase se posunout k nejtěžší fázi učení cizích jazyků - mluvení. Tady začátečníky často doprovází největší strach, protože se bojí, že udělají nějakou chybu a budou znít hloupě. Pravdou však je, že právě z tohoto důvodu je třeba mluvit o to víc. Časem z vás strach totiž opadne a komunikace v cizí řeči se promění ve velmi příjemnou zkušenost.

Kde a s kým ale začít mluvit? Opět se dostáváme k tématu jazykových škol, kde často nabízejí i hodiny s rodilými mluvčími. Kromě toho můžete také vyrazit na zahraniční pobyt, ať už jazykový, pracovní nebo zážitkový. Řešení běžných situací, jako jsou nákupy, zajištění bydlení či pracovní pohovory, pro vás bude tou nejlepší školou.

V Praze se dokonce nachází kavárna pro cizince, kde se scházejí lidé různých národností a u kávy či piva konverzují v různých světových řečích. Jako poslední možnost se nabízí také komunikace online. Na sociálních sítích najdete plno skupin, kde můžete navazovat přátelství s cizinci a pořádat s nimi videohovory. Běžnou osobní komunikaci to sice nenahradí, ale rozhodně se jedná o dobrý začátek.