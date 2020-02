8,5 miliardy korun. To je český vývoz prostřednictvím Lidlu v r. 2019

Meziročně jde přitom o téměř třetinový nárůst. České výrobky jsou v zahraničí čím dál populárnější. S Lidlem v roce 2019 vyvezlo své potraviny a drogistické zboží 168 výrobců do 25 zemí Evropy a USA za 8,5 miliardy korun. To je meziroční nárůst o téměř 33 %.

S českými výrobky se zákazníci Lidlu setkávají v zahraničí už řadu let. Množství výrobků však stále roste, přičemž loňský rok byl s odstupem rekordní. V celkem 26 zemích mohli koupit výrobky od 168 výrobců, což je o 18 více než v roce 2018. Rekordní však byl nárůst finančního objemu. Hodnota vyvezeného zboží stoupla z 6,4 miliard v roce 2018 na loňských 8,5 miliardy korun. To svědčí o enormním nárůstu obliby české kvality.

Do TOP 10 potravinářů podle objemu vyvezeného zboží patří již tradičně Mlékárna Pragolaktos, LE & CO – Ing. Lenc, Krahulík – Masozávod Krahulčí, Delimax, Veseta, La Lorraine, Mlékárna Čejetičky, Hortim-International a Alimpex – Maso.

Největším vývozcem je ale už podruhé v řadě výrobce hygienických prostředků, společnost Drylock Technologies s.r.o., která pod značkou Lupilu vyváží především dětské pleny. V TOP 10 je však ještě jeden nováček z oblasti drogistického zboží – společnost Personna International CZ, která vyrábí ruční holicí strojky.

„Export v hodnotě 8,5 miliardy korun a především jeho meziroční nárůst o celou třetinu je v extrémní konkurenci výrobců z dvaceti devíti zemí enormní úspěch pro české potravináře i výrobce drogistického zboží. Potvrzuje se tak kvalita našich výrobků,” hodnotí vývoj Michal Farník, jednatel společnosti Lidl Česká republika, pod jehož vedením Lidl export českých výrobků zajišťuje.

Do TOP 3 odběratelských zemí podle objemu vyvezeného zboží patří již tradičně Slovensko a Polsko, na třetí místo se však loni vyhoupla Velká Británie, která dovoz českého zboží více než zdvojnásobila. Mezi prvními deseti destinacemi jsou dále Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, Litva, Slovinsko, Irsko a Řecko.

Mezi země, které objem dováženého zboží z České republiky více než zdvojnásobily, patří kromě Velké Británie i Irsko, Dánsko, Švédsko, Srbsko, Itálie i USA.

Možnost vyvážet své zboží s Lidlem přitom mají všichni dodavatelé. Základní podmínkou je schopnost dlouhodobě splňovat vysoké nároky v oblasti kvality, které má ale Lidl nastaveny úplně stejně i pro české prodejny a bez rozdílu pro všechny dodavatele. Dalším kritériem je pak schopnost dodávat požadovaný objem zboží i do dalších zemí. Vstup na zahraniční trh je jednodušší v tom, že výrobce nemusí hledat partnery pro prodej nebo investovat do marketingu v dané zemi. Jednoduchá je i logistika - výrobce zboží doveze pouze do jednoho centrálniho skladu a další dopravu už kompletně zajišťuje Lidl.

Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 255 prodejen, které jsou zásobovány 4 logistickými centry. Filozofie prodeje společnosti Lidl je založena na privátních značkách, které tvoří více než 80 % veškerého sortimentu. Kromě nejvyšší kvality za nejlepší cenu oceňují zákazníci prodejen Lidl také pravidelné tematické týdny s nabídkou potravin a spotřebního zboží, které není součástí stálého sortimentu. Spotřební zboží Lidl nabízí také ve svém internetovém obchodě lidl-shop.cz. Společnost Lidl se snaží být ve všech oblastech podnikání maximálně odpovědná vůči svému okolí. V rámci společenské odpovědnosti se Lidl dlouhodobě zaměřuje na podporu dětí, pro něž realizuje různé projekty, například sbírku Srdce dětem či výstavbu Rákosníčkových hřišť.



O společnosti Lidl