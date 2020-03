9 let války v Sýrii. CARE a Česká republika pomáhají na místě

Válka v Sýrii vstupuje do desátého roku trvání. Vysilující konflikt vyhnal z domovů miliony Syřanů. Tito lidé ztratili nejenom své domovy a mnohdy i členy rodiny a blízké přátele, ale také šanci na budoucnost. Děti musely přerušit školní docházku, některé do školy dokonce ani nezačaly chodit.

Osmnáctiletá Yara (na fotografii) pochází ze Sýrie, odkud s rodinou utekla do sousedního Jordánska. Nyní žije v Ammánu. Díky podpoře CARE mohla Yara pokračovat ve studiu, které kvůli válce musela přerušit. „Vždy jsem se chtěla stát lékařkou nebo lékárnicí. Pokud se mi povede vystudovat, stanu se pediatričkou a budu pomáhat dětem,“ popisuje své budoucí plány Yara.

Jordánsko je třetí zemí na světě (po Turecku a Libanonu) s největším počtem syrských uprchlíků. Na svém území hostí více než 650 000 Syřanů, což má samozřejmě hluboké dopady na místní ekonomiku. Jordánský stát sice otevřel vzdělávací systém pro děti uprchlíků, z finančních důvodů jej však může využít asi jen polovina těchto dětí. V Jordánsku nyní žije 85 % uprchlických rodin pod hranicí chudoby. Proto musí své děti místo do školy posílat do práce. Díky dlouhodobému programu CARE „Cash for Education“ mohou děti zase začít studovat.

Česká republika pomáhá

Hlavním cílem projektu „Podmíněná peněžitá pomoc ve vzdělání” realizovaného ve spolupráci CARE Česká republika a Ministerstva vnitra České republiky je pomoci dětem s návratem do školy, naplnit jejich právo na vzdělání a podpořit jejich extrémně zranitelné rodiny v získání finanční podpory. Celkem takto bude podpořeno více než 273 dětí z ekonomicky a sociálně slabých rodin (pocházejících ze 70 % uprchlických a 30 % jordánských domácností). Rodinám bude po dobu 10 měsíců poskytována finanční podpora. Projekt je realizován v úzké spolupráci s rodiči, místními lídry, zástupci komunity a Ministerstvem školství Jordánska.

CARE v rámci projektu rovněž pracuje s uprchlickou komunitou. 4 000 uprchlíků budou informovány o možnostech získání podpory u nestátních organizací a varovány před riziky migrace včetně těch, která přinášejí především pro děti. Nabízí jí různá vzdělávací a odborná školení, asistenci při získávání pracovního povolení, poradenství a psychosociální podporu.

Cílem projektu je zlepšení sociální a ekonomické situace uprchlíků v Jordánsku. Díky tomu nebudou nuceni riskovat své životy při migraci a nebudou ani nuceni k předčasnému návratu do Sýrie, kde válka ještě neskončila. Umožníme jim žít důstojný život. Projekt je realizován díky finanční podpoře Ministerstva vnitra ČR programu Pomoc na místě.

Humanitární organizace CARE v letošním roce oslaví 75 let od svého založení – vznikla v roce 1945 za účelem pomoci válkou zničené Evropě. Legendární CARE packages (ve spolupráci s UNRRA) pomáhaly i Československu. Dnes CARE poskytuje okamžitou pomoc při humanitárních katastrofách a bojuje proti hladu a chudobě po celém světě. Realizuje i dlouhodobé rozvojové programy, které vedou k soběstačnosti komunit. Zaměřuje se především na ženy a dívky. Jejich rozvoj považuje za cestu k míru a celkové prosperitě širších komunit. Jen v roce 2019 CARE přímo pomohla 68 milionům lidí ve 100 zemích světa. Financování CARE je závislé na podpoře dárců. 85 % příjmu CARE Česká republika jde na pomoc lidem v nouzi. Pomáhejte spolu s CARE na www.balikypomoci.cz.