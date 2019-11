Je lepší vybírat zásnubní prsten společně, nebo tajně?

Vybírání zásnubního prstýnku není vůbec jednoduché. Proto někteří lidé zvažují variantu, že upustí od plánu překvapení a prostě se na výběru zásnubního prstenu domluví společně. Zajímá vás, jaké jsou výhody i nevýhody obou variant? Rádi vám vneseme do této situace trochu světla.

Vybírání zásnubního prstýnku potají

Patříte mezi romantiky, kteří berou okamžik zásnub jako něco jedinečného, a proto chcete svoji partnerku překvapit? Nebudeme vám lhát, vybrali jste si nelehký úkol a i zde budete čelit hned několika překážkám. Při výběru zásnubního prstenu si musíte být jistí:

Velikostí prsteníčku vaší partnerky

Bez znalosti velikosti prsteníčku se neobejdete. Pamatujte ale, že chcete partnerku překvapit, tudíž je logické, že se jí na velikost nemůžete zeptat. Samozřejmě, tipů a triků, jak nenápadně zjistit velikost, je hned několik, ale nezaručí 100% výsledek.

O pomoc také můžete poprosit rodinu nebo kamarády, kteří buď velikost znají, nebo ji z vaší milé nenápadně vymámí. Krajním a poněkud riskantním případem je zkusit partnerce prsteníček změřit ve spánku. U nás si ale nemusíte lámat hlavu s výběrem velikosti, to vše díky nadstandardnímu servisu, který zahrnuje bezplatnou první úpravu.

Stylem prstenu a vkusem vaší přítelkyně

Kromě velikosti se budete také muset trefit do vkusu vaší přítelkyně. Odhadnout tak její preferovaný styl prstenu, čímž je myšlen design, materiál (zlato/stříbro/platina), osazení (brilianty/zirkony) nebo to, zda bude chtít rytinu. Opět můžete využít pomocné ruky od rodiny a přátel.

Finanční stránkou

Drahé kovy nikdy nebyly a nikdy nebudou patřit k levným záležitostem. Proto si nezapomeňte na zásnubní prsten vyčlenit dostatečné množství finančních prostředků. A nebojte se, pravidlo, že by se cena prstenu měla pohybovat okolo dvojnásobku až trojnásobku vašeho platu, už je dávno passé. Jednalo se o pouhý, ale šikovný marketingový tah.

I přes všechny tyto překážky ale věříme, že výsledek bude stát za to a vše skončí tím správným „happy endem“ v podobě slůvka “ANO”. Moment překvapení v tomto případě opravdu stojí za to a partnerka si ho bude rozhodně pamatovat celý život.

Dokonalý servis

V BISAKU nabízíme nadstandardní servis v podobě první úpravy velikosti zdarma. Co to znamená? Jednoduše přijdete do prodejny a zakoupíte prsten, o kterém si myslíte, že se bude partnerce nejvíce líbit. Zásnubní prsten většinou koupíte ve standardní/nejčastěji prodávané velikosti a darujete ho snoubence. Snoubenka se pak sama zastaví v prodejně, kde je prsten upraven přesně na její velikost. Tímto vám odpadá velká spousta stresu a starostí.

Výběr společnými silami

Víc hlav víc ví, proto se do výběru prstenu můžete pustit společně s kamarádkou budoucí snoubenky. Při výběru zásnubního prstenu společnými silami odpadá opravdu obrovská starost, která se váže k výběru na vlastní pěst. Budete opět řešit všechny výše zmiňované aspekty, ale budete je řešit dohromady. Kamarádka vám určitě dobře poradí a vy tak vyberete prsten, ze kterého bude partnerka naprosto nadšená.

Kde najdete ty nejlepší zásnubní prsteny

Toužíte po kvalitním a originálním zásnubním prstenu? Věříme, že u nás v BISAKU si vyberete. Naše nabídka obsahuje nejen prsteny klasické, ale i extravagantní. Většinu máme přímo na skladě včetně osazení brilianty nebo zirkony. V případě, že tomu tak není, vyrobíme vybraný prsten v řádu několika dnů. Designéři vám navíc mohou navrhnout prsten na míru přesně podle vašich představ. Pomocí unikátní 3D technologie tak vznikne šperk, který je naprosto jedinečný.