Lenka z Amazonu: Nedělají rozdíl mezi pohlavími, původem ani věkem

Lenka Crdlíková se nikdy nebála nových výzev. Měla velmi úspěšnou účetní kancelář, která zpracovávala i 60 daňových přiznání včetně celého účetnictví. K tomu všemu ještě vychovávala dvě malé děti a času tak měla opravdu málo. Po 11 letech si řekla „dost“ a účetní kancelář zavřela.

S finanční podporou státu si Lenka Crdlíková otevřela chráněnou dílnu, kde zaměstnávala 6 lidí. Ale v období, kdy bylo potřeba nejvíce zabrat, ji skoro všechny síly opustily. Lenka kvůli tomu nedodržela podmínky poskytnutí dotace a musela ji vrátit. „Dodnes mi není příjemné o tom mluvit. Byly to těžké časy, kdy jsem si sáhla na úplné dno. Vyhrabat se z nejhoršího mi pomohl právě Amazon,“ popisuje.



Lenka žije v Chomutově, kde jsou pracovní příležitosti mizivé. Díky tomu, že hledala práci pro kamaráda, narazila na Amazon a poslala do něj svůj životopis. „Na Amazon nedám dopustit a jsem z něj nadšená. Nikdy jsem tu nebyla ničím zklamaná,“ uvádí. Ve firmě začínala na pozici kouče. To jí ohromně vyhovovalo. Pracovala ale stále hlavně hlavou, čehož už měla dost. Nyní je zaměstnaná v oddělení pick, a pracuje tak po letech manuálně. Vyskladňuje zboží z regálů, naskenuje z něj kód a dá jej do přepravky. Zboží následně putuje do oddělení pack, kde jej další pracovníci balí. Uvádí, že má konečně čistou hlavu a čistí si ji i při cestách z Chomutova a zpět firemním autobusem. „Na takovou vzdálenost mě nikdo zdarma nedoveze,“ podotýká. Líbí se jí, že se tu nedělá rozdíl mezi pohlavími, původem či věkem zaměstnanců. Z benefitů využívá příspěvky na penzijní pojištění. „A obědy za 25 korun? To je přece úžasné,“ chválí si.

To, že byla firmou spolu s dalšími vybrána k cestě do centrály Amazonu v americkém Seattlu, opravdu nečekala a nepopsatelně se těšila. Čtyři vybrané tuzemské zaměstnance totiž v září čekala vysněná cesta do USA, kde mimo jiné navštívili i sídlo společnosti Amazon v americkém Seattlu. A jak probíhal výběr? Do soutěže „Našel jsem to správné místo“ se mohli zaregistrovat všichni kmenoví zaměstnanci Amazonu, kteří vyplnili formulář a sepsali svůj příběh o tom, co jim práce v Amazonu dává.

Před rokem byla totiž vybrána její dcera, která v Amazonu také pracuje, a Lenka přípravy na cestu prožívala s ní. „Když mi donesli na pracoviště velkou maketu letenky, tak jsem měla ohromnou radost a jásala jsem,“ popisuje. A co dělá, když zrovna nepracuje? Ráda relaxuje u dobré knížky. V chomutovské knihovně má za 10 let asi tři a půl tisíce výpůjček. „Děti jsou pryč, a tak máme s manželem doma čtenářský koutek. Zvláštní je, že poslední dobou čtu knihy, kde se objevuje Seattle. Asi to je nějaké znamení,“ říká s úsměvem.