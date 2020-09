Mohou děti trávit čas u počítače užitečně? S kurzem programování ano!

Kdo dneska neumí na počítači, ten jako kdyby ani nebyl. I když se jako rodiče snažíme, aby děti trávily u počítače jen nutnou dobu, je to velké lákadlo. Distanční výuka navíc děti k počítačům doslova přikovala. Těžko jim vysvětlovat, že když se na počítači učí, nemohou na něm hrát hry.

Jak se říká „odříkaného chleba největší kus“. Platí to i v případě počítačů. Když je dětem budeme zakazovat, budou stejně hledat cestičku, jak se k nim dostat.

Distanční výuka navíc stále hrozí, i ty nejmenší děti k nim tak pravděpodobně budou znovu usedat. Vždyť už i mateřinky se o to na jaře u předškolních dětí snažily. Řešení? Přihlaste děti a dospívající na kurz programování nebo kurz počítačové grafiky. Děti budou čas na počítači trávit „legálně“, navíc se hodně naučí, třeba se díky tomu i rozhodne o jejich budoucím povolání. Skvělých grafiků nebo programátorů je totiž pořád jako šafránu.

Opravdu mám dítě přihlásit do počítačového kurzu?

Proč ne? Když to bude pod dozorem a bude to mít nějaký cíl? Čas na počítači se nemusí trávit jen hraním her. Co takhle naprogramovat dotazník, vytvořit koláž fotek nebo obrázek, který by na vás klidně mohl koukat z billboardu?

Jak pro dítě vybrat ten správný kurz?

Jak už to tak u kroužků pro děti bývá, základem je najít lektora, který dítě něco naučí a vy se mu nebudete bát dítě svěřit. Co si budeme povídat, dítě dneska nejde svěřit každému.

Druhým krokem je vybrat kurz, který dítě zaujme. Rádo fotí? Dělá různé koláže z fotek? Nebo by ho bavilo programovat?

Náš tip: Skvělé lektory a nadupané kurzy programování nebo počítačové grafiky najdete v Draw Planet Praha.

Kurz počítačové grafiky je zde určen dětem a mládeži, která ráda kreslí a už od malička mluví o tom, že by se jednou staly třeba architekty. V kurzu se naučí kreslit ve Photoshopu, budou v něm retušovat, měnit barvy i dělat korekce. Vyzkouší si práci s Illustratorem, kde si nakreslí podle předlohy příšerku nebo polygonální portrét zvířátka.

Na kurzu programování zase děti proniknou do základů robotiky, ovládnou počítačovou logiku. Seznámí se s jazykem Scratch, naučí se ovládat robota Lego Mindstorm.

Ať už si vyberete kterýkoli z kurzů, můžete si být jisti, že:

Svěříte dítě zkušeným lektorům, které ho něco naučí.

Děti stráví čas se svými vrstevníky, kteří mají stejné zájmy.

Všichni se budou dobře bavit.

Dítě se dočká odpovědi na všechny své otázky.

Možná dáte základ budoucímu povolání.

Víte, že první zkušební lekce je v Draw Planet zdarma?

Můžete tak zkusit, zda vašemu malému šikulovi bude kurz vyhovovat.

Kurz programování a robotiky i kurz počítačové grafiky pro mládež jsou nabité zážitky. Nemusíte se bát, že by dítě po pár lekcích řeklo, že tam nechce chodit. Dost možná půjde o první volnočasovou aktivitu, na kterou se dítě bude těšit a bude smutné, až kurz skončí.

Ještě jeden tip na závěr pro dospělé: Závidíte svému potomkovi? Vy se klidně můžete přihlásit do kurzu Adobe Illustrator. Zjistíte, co je vektorová grafika, naučíte se pracovat s Adobe Illustrator, získáte znalosti, které využijete doma i v zaměstnání.