Nejlepší služby předplatného her jsou GameMine, Google a Apple

Jestli je něco, co nesnáším, tak je to „transformace“. Znamená to, že se průmysl obrátil směrem k něčemu jinému. Z přechodu od fyzických médií ke službám předplatného her mám ale radost. Jste v dnešní době hráčem? Existuje řada způsobů, jak měsíčně utratit peníze.

Jednou nevýhodou je, že většina z těchto služeb je zaměřena na počítačové hry. Jmenujeme alespoň některé - Playstation Now, XboX live Gold, Nintendo Switch Online nebo Twitch prime. Určitě to může být docela drahé mít všechny současně... Proto jsme se zaměřili na některé z nejnovějších přírůstků na trhu a také na předplatné, které je specializované čistě na hraní mobilních her – GameMine, nebo pokud jste uživatel Android - Google Play Pass. Přemýšlíte, jestli zvolit GameMine, nebo jinou herní službu? Také rádi hrajete hry v mobilu a toužíte si dopřát jejich plné verze? Pokud hrajete více různých her, mohl by se vám tento koníček prodražit. Řešení nabízí například GameMine – získáte 1400 plných her bez reklam za jedno předplatné! Jaké další herní služby jsou na trhu? A kterou si zvolíte? GameMine Katalog her GameMine potěší i ty nejnáročnější hráče. Mezi více než 1400 her najdete ty nejlepší akční, strategické, dobrodružné i logické. Všechny samozřejmě v rámci jednoho předplatného v plné verzi a bez reklam. Herní ráj GameMine je nejrychleji rostoucí herní službou na světě. Má už 3 miliony předplatitelů. Předplatné stojí 119 Kč týdně. Apple Arcade Konkurenční Apple Arcade nabízí za jedno předplatné přes 100 her, které může hrát až 6 členů domácnosti na iPhone, iPadu, Mac nebo Apple TV. Předplatné vás vyjde na 139 Kč měsíčně. Google Stadia Google chystá svou novou službu Google Stadia. Tu si nyní mohou obyvatelé vybraných Evropských zemí vyzkoušet zdarma. U nás tato možnost zatím bohužel není. Dále funguje zatím pouze v USA služba Google Play Pass, kde mají předplatitelé k dispozici na 350 aplikací a her, které jsou v běžném obchodě placené. I u této služby je zatím otázkou, kdy a jestli vůbec se dostane na český trh. Google Play Pass Play Pass je služba předplatného od Google. Za měsíční poplatek přináší přes 350 aplikací a her. Je to solidní volba pro uživatele Androidu. Služba předplatného pro mobilní hry nabízí 30denní bezplatnou zkušební verzi a poté při použití až šesti členy rodiny stojí 4,99 $ měsíčně. Služba Play Pass vám umožňuje přístup k hrám a aplikacím bez reklam, dalšímu placení nebo nákupů v aplikaci. Play Pass můžete jednoduše najít v Google Play ve svém telefonu. Stačí kliknout na lištu nastavení v levém horním rohu a následně na Play Pass. Po přihlášení k odběru se vedle položek v Google Play, které jsou součástí programu, zobrazí ikona lístku - promyšlený filtr pro nalezení kvalitního stahování. Takže v závislosti na vašich herních potřebách a přáních je v současné době k dispozici několik možností. Naštěstí většina služeb nabízí zkušební období zdarma. Vyzkoušejte si je a rozhodněte se sami!