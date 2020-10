Odvlhčovač vzduchu jako pomocník v podzimním období

Pomalu ale jistě končí krásné slunečné dny a místo nich přicházejí chladná a sychravá rána, po nich následují dny plné deště a mlhy. V takovém případě se ke slovu hlásí plísně, s nimi spojené alergie a především vlhkost, která všechny tyto potíže způsobuje.

V době koronavirové pandemie zůstáváme doma více, než je obvyklé, a tak by se mohlo zdát, že se nás venkovní počasí a stav ovzduší netýká. Bohužel, opak je pravdou. Jak chcete vyvětrat zatuchlý vzduch z ložnice nebo vlhkost po koupeli či sušení prádla, když je venku vlhkost často ještě vyšší?

Řešením není zavření všech oken. Ať už se na to podíváte, z kterého úhlu chcete, přísun čerstvého vzduchu do domácnosti je nezbytný, takže pořádné vyvětrání celého bytu je rozhodně třeba. Pozvěte si raději do domácnosti pomocníka v podobě odvlhčovače vzduchu.

Jak se doma hromadí vlhkost?

Zanadměrnou vlhkostí vzduchu v domě mohou stát různé faktory. Nejvlhčí místností každého domova je jednoznačně koupelna. Rozhodně není v pořádku ji po koupání nebo sprchování zavírat, aby se vlhkost nedostala dál – s takovým přístupem v koupelně připravujete ideální půdu pro množení různých typů plísní.

Kromě toho, koupelna není jedinou místností, která produkuje vlhkost. Další v pořadí je kuchyně, kde se při vaření vyprodukuje značné množství páry. Vedle toho stačí sušit prádlo nebo si trochu zacvičit a na plísně máte zaděláno po celém bytě. I obyčejné dýchání produkuje páru. Stačí si vzpomenout na vaši roušku – po delším nošení zvlhne a je třeba ji vyměnit za novou.

Přicházejí na scénu odvlhčovače vzduchu

Na trhu naštěstí existuje pomoc. Odvlhčovače vzduchu od prodejce Vzdušín.cz nabízejí řešení pro různé místnosti. Dle použité technologie je dělí na adsorbční a kompresorové. Pokud se zde soustředíme na problematiku domácnosti, je na místě vybírat z kompresorových odvlhčovačů, a to z toho důvodu, že k vysrážení vzdušné vlhkosti potřebují minimální teplotu 10° C.

Další možné členění není závislé na technologii, ale na prostorech, kde bude zařízení využito. Pokud vás trápí vlhkost v koupelně, trh vám nabízí koupelnové odvlhčovače, které jsou k dostání v plastovém i kovovém provedení. Jejich velká výhoda spočívá v tom, že se umisťují napevno na zeď a tím pádem se hodí i do menších koupelen, které nemají prostoru nazbyt.

V ostatních pokojích splní svou práci takzvané domácí odvlhčovače. Ty se hodí při již zmiňovaném vaření nebo sušení prádla. Jejich odvlhčovací výkon se pohybuje v hodnotách do 20 litrů /den.

Pokud máte větší místnosti, mohlo by vás to svádět k výběru poloprofesionálních odvlhčovačů, to ale není nutně potřeba. Jsou totiž uzpůsobené k celodennímu fungování, což v domácnosti není nutné. Pokud chcete odvlhčit větší místnosti, doporučujeme spíše promyslet umístění, případně přemisťování přístroje tak, aby dokázal sesbírat vlhkost ze všech koutů.

Na to myslete hlavně v případě, že mají místnosti atypický tvar, například do písmene „L“, nebo mnoho různých výklenků.

Boj proti virům

Nelze ani zapomínat na současnou situaci. V těchto dnech je více než na místě zvažovat odvlhčovač obsahující také filtry, které jsou schopny zachycovat bakterie a viry. Vůbec nejvhodnější jsou HEPA filtry, které byly původně vyvíjeny pro NASA astronauty. Dokáží zachytit částice o velikosti 0,3 mikronu a jejich účinnost dosahuje až 99,97 %. Kromě bojů s viry je také skvělým pomocníkem při zvládání alergií.

Druhý, často využívaný filtr u odvlhčovačů, je uhlíkový filtr. Ten se využívá převážně k zachycení nechtěných pachů.

Boj s vlhkostí v bytě může mít mnoho podob a bohužel to není jednodenní záležitost. Pokud k tomu však přistoupíte zodpovědně a informujete se o různých možnostech, není možné, abyste z této bitvy odešli jako vítězové.