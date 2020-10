Pánská noční košile - i muži milují volnost

V minulosti byly pánské noční košile běžným nočním oblečením, později je však nahradila pyžama. Dnes patří pánské noční košile opět mezi vyhledávané noční prádlo a muži se k nim rádi vracejí. A proč ne – jsou volné, pohodlné a neškrtí.

Pánská n oční k ošile se rychle obléká a svléká, neprochladnou v ní ramena a je ideální na spaní i lenošení u televize.

Český výrobce PLEAS a.s. nabízí pro milovníky pohodlí a volnosti pánské noční košile různých vzorů, barevných provedení a velikostí, a to až do velikosti 4 XL.

V nabídce Pleasu najdete noční košile pro muže s krátkým rukávem, které muži ocení především v létě pro jejich absolutní pohodlí a volnost. Noční košile s dlouhým rukávem jsou zase ideální volbou pro podzimní a zimní noci, noční košile více zahřeje, přesto však zaručuje pohodlný a klidný spánek.

Délka nočních košil pro pány je obvykle v rozmezí od poloviny lýtek až nad kolena, s praktickým bočním rozparkem pro volnost pohybu. Noční košile na spaní mají kulatý výstřih nebo výstřih do V. Typickým znakem pro pánské noční košile je ozdobná kapsa na prsou.

Svým volným střihem, který během noci nesvírá, zajišťuje pánská noční košile klidný a ničím nerušený spánek. Pohodlí kromě moderního střihu zajistí i materiál, noční košile jsou ušité ze 100% bavlny, která je k pokožce nejohleduplnější. Noční košile je tak poddajná, prodyšná, příjemná na dotek a s kvěle saje pot.

Barvy pánských nočních košil jsou tlumenější, s decentním vzorem kostky, pruhů nebo jiných, převážně geometrických tvarů.