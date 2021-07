Proč obce a města mění odpadové hospodářství? Kvůli novému zákonu

Starostové a zastupitelé už často vědí, že zlepšení a zvýšení efektivity odpadového hospodářství je jediným způsobem, jak dosáhnout cílů, které nová legislativa vyžaduje. S proměnou přichází i výrazně vyšší přehled nad tím, jaké odpady obec či město produkuje.

Je to možné zejména díky komplexnímu řešení, které jsou odborníci schopni připravit městům a obcím přesně na míru.



Co však takové komplexní partnerství zahrnuje? Analýzu odpadového hospodářství, návrhy na řešení, optimalizaci jednotlivých kroků, ale i dodávku jednotlivých produktů a vybavení infrastrukturou. V České republice takové partnerství nabízí společnost JRK. Ta v rámci tohoto přístupu zavádí do odpadového hospodářství měst a obcí chytré technologie a inovace. Také se podílí na vzdělávání občanů v odpadové problematice. Tento přístup lze ušít na míru pro všechna města i obce – například i pro Prahu, krajská města, ale i pro ty nejmenší obce.

Dvě proměny odpadového hospodářství

HAVLÍČKŮV BROD

Okresní město na Vysočině chce díky proměně odpadového hospodářství dosáhnout více než dvoutřetinové míry třídění během následujících let. Úvodním krokem je zavedení evidence všech popelnic občanů v Havlíčkově Brodě. Díky tomu má samospráva dokonalý přehled o složení odpadu ve městě.

Samotné označování bylo velkou logistickou operací. Během měsíce označili v Havlíčkové Brodě více než 6000 popelnic QR kódem. Ten obsahuje informace o:

druhu sváženého odpadu

velikosti nádoby

čísle popisném

Najdou i to, co do popelnice nepatří

QR kódy jsou při každém výsypu evidovány v evidenčním systému ECONIT. Načítání nádob do systému provádí Technické služby města Havlíčkův Brod. Už při označování, které proběhlo na jaře, se zjistilo, že nádoby jsou často plné odpadu, který do nich nepatří. To otevřelo samosprávě města prostor pro výrazné zlepšení třídění odpadu. Dalším krokem je zavedení evidence sběrných hnízd s tříděnými odpady. Město uvažuje i o nádobovém sběru tříděného odpadu přímo od domu či třídění kuchyňského odpadu v domácnostech. Díky těmto změnám tak bude samospráva Havlíčkova Brodu dobře připravena na změnu legislativy. „Změnami v odpadovém hospodářství chceme učinit odpadové hospodářství města efektivnější. Vyhneme se tak podstatnému zvýšení místního poplatku za odpady, které by jinak přišlo po novelizaci zákona o odpadech. Od novinek si také slibujeme mnohem lepší přehled o odpadech i větší pohodlí pro občany,“ vysvětluje místostarosta Zbyněk Stejskal.

NOVÝ JIČÍN

Díky nové chytré technologii patří odpadové hospodářství Nového Jičína k nejvyspělejším v České republice. S pomocí elektronického evidenčního systému město získalo absolutní přehled o odpadech. Ten zastupitelům dosud chyběl.

Důvody, proč zastupitelé takový evidenční systém vybrali, shrnuje místostarosta Ondřej Syrovátka: „Evidenční systém ECONIT jsme zvolili mimo jiné i proto, že kromě evidence nádob, druhů odpadů či četnosti svozů může být případně jednoduše doplněn o motivační systém pro občany. A rovněž pracuje na principu QR kódů, se kterými se terénním zaměstnancům pracuje lépe a rychleji než s čárovými kódy.