Punčochy a punčochové kalhoty – je mezi nimi rozdíl?

S příchodem podzimu se do popředí opět dostávají punčochy nebo punčochové kalhoty. Víte však, jaký je mezi nimi rozdíl? A jaká byla jejich původní funkce? Čtěte dále a dozvíte se mimo jiné, kdo vynalezl dnešní silonky a proč byly tolik oblíbené mezi muži.

Něco málo z historie

Než vám vysvětlíme rozdíl mezi těmito pojmy, pojďme nahlédnout na skok do historie. Punčochy totiž nosili muži už ve starověkém Řecku. Tehdy jim kus látky sloužil hlavně jako ochrana před nepříznivým počasí. Punčochy nebo spíše ponožky si následně oblíbily ženy jak ze starověkého Říma, tak Japonska a Číny.

Praktickou funkci punčoch a punčochových kalhot lidé využívali až do roku 1545. Muži si oblíbili punčochové kalhoty (dnešní verze legín) a ženy daly přednost punčochám, které nad koleny držely jednoduché podvazky. Posléze se však do popředí dostaly punčochy pletené, které díky svým švům získaly spíše okrasnou roli.

První mechanický pletací stroj a nylon

Revoluci ve výrobě punčoch přinesl anglický reverend William Lee, který v roce 1589 vynalezl první mechanický pletací stroj. Punčochy a ponožky byly mnohem jemnější a jelikož se v té době pletlo hlavně z hedvábí a bavlny, mechanicky pletené punčochy začaly dobývat světové trhy.

Začátkem 19. století přicházejí do popředí kalhoty. Ovšem punčochy byly mezi ženami stále více oblíbené, zejména po první světové válce, kdy se začaly nosit kratší sukně. V roce 1939 však přichází další revoluce, společnost Dupont představuje na světovém trhu v New Yorku punčochy z nylonu. První nylonové punčochy se objevily v newyorských obchodech 15. května 1940 a jen za první den se prodalo přes 780 000 párů.

Po pár letech se na trhu objevuje lycra

Na konci padesátých let 20. století zjistili výrobci přízí, že mohou do nylonu přidávat pružnost lisováním za tepla, v roce 1959 Dupont vynalezl lycru, která se může protáhnout až na sedminásobek své původní délky. Tím se dramaticky zlepšuje přizpůsobení, pohodlí a pevnost punčochového zboží – a do popředí se k punčochám přidávají punčochové kalhoty.

Jaký je tedy rozdíl mezi punčochami a punčochovými kalhotami?

Punčochy

Charakteristikou punčoch je to, že drží na noze. Jedná se o punčochy, které na noze drží buď samy, nebo pomocí podvazkového pásu, tudíž je nenatahujete až do pasu, ale pouze na stehno. Punčochy jsou ideální pod šaty a sukně delšího střihu. Dnes je můžete zakoupit v mnoha různých provedeních:

s krajkou,

bez krajky,

zdobené,

čisté,

jemné,

vzorované.

To už záleží na vkusu každé ženy.

Punčochové kalhoty alias punčocháče

Ne, nemáme na mysli takové ty dětské punčošky, se kterými bojuje jak dítě, tak i rodič. Punčochové kalhoty se vyznačují tím, že jsou zakončeny v pase, tedy nekončí na noze. Dá se říct, že to jsou jemné, mnohdy průhledné kalhoty. I u punčochových kalhoty najdete různé variace, barevné odstíny, vzory a materiály.

Pravidla při nošení punčoch a punčochových kalhot

1. Využitelnost

Jestliže jste byly obdařeny silnějšíma nohama, punčochy či punčocháče je mohou zúžit, stačí sáhnout po tmavé barvě, kterou sladíte s botami.

2. Barvy

Pamatujte si, že celý outfit by měl být sladěný a jednotlivé barvy by spolu měly korespondovat. Zkuste si s barvami pohrát, míchejte studené a teplé odstíny. Pozor však na formální příležitosti, kam barevné punčochy a punčocháče nepatří.

3. Vzory

Jste milovnicí vzorů? I ty nelze jen tak zkombinovat s něčím, co vám zrovna přijde pod ruku. Vzorované punčocháče jsou vhodné pro monotónní šaty. Drobné puntíky snesou všechny postavy, malé postavy by se měly vyhnout vzorům, které nohy horizontálně přeřezávají na dvě části.

Dnes už na trhu najdete všemožné barvy, materiály, vzory, které nemusí být drahou záležitostí, stačí si najít výhodné slevy a punčochami si tak obohatit šatník.

Věříme, že při dalším výběru si budete více jisti, zda sáhnete po punčochových kalhotách, nebo pučochách.