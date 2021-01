Vyplatí se operativní leasing, nebo je lepší si auto koupit?

Chcete ten nový rok oslavit pěkně od podlahy a pořídit si nového plechového kamaráda? Dobrá volba! Možná ale přemýšlíte, zda je lepší si vůz jen pronajmout na operativní leasing, nebo ho rovnou koupit? Pojďme se na obě možnosti podívat trochu víc zblízka.

Koupit auto je fajn, znamená to ale i starosti

Kdo má dostatek finančních prostředků, ten to asi neřeší, jde do autosalonu, vybere si auto, zaplatí ho a je hrdým majitelem nového vozu. Stále víc lidí na tom tak dobře není a přemýšlí, jak to auto zaplatit. Řešení pak jsou dvě. Klasický a operativní leasing.

Klasický leasing je forma úvěru, který je zajištěný movitou věcí, v tomto případě samotným vozidlem. S leasingovou společností uzavřete klasickou smlouvu, složíte akontační poplatek, který činí nejčastěji 30 % hodnoty vozidla, a pak každý měsíc splácíte sjednanou částku. Když vše splatíte, vozidlo se stává vaším majetkem se vším všudy.

Bude na vás, abyste si sjednali povinné ručení a havarijní pojištění, když vůz bude potřebovat opravu nebo servis, hradíte ho. Až vůz nebudete potřebovat, musíte si ho ohodnotit a budete ho jistě chtít prodat. Dost možná za něj dostanete méně, než kolik si představujete.

Operativní leasing je bez starostí

Operák, jak se tomuto typu leasingu přezdívá, je nejrychlejší cestou k novému vozidlu. V čem se od klasického leasingu liší?

Hlavně v tom, že všechny starosti spojené s vlastnictvím vozidla přenecháte leasingové společnosti, od které si auto pronajmete. Vůz nebude ve vašem vlastnictví, a to ani po skončení smlouvy. Vy si ho vlastně jen pronajímáte a platíte za právo jej používat.

Proč platit za něco, co nikdy nebude moje?

Asi první otázka, která vás napadne. Po dobu trvání smlouvy budete každý měsíc platit stejnou částku, po skončení smlouvy vozidlo vrátíte leasingové společnosti. Ta vám sice nabídne, že si ho za zůstatkovou hodnotu můžete odkoupit, málokdo toho ale využije. V čem tedy spočívají výhody operáku?

Smlouva se uzavírá na 1-3 roky , po celou dobu platíte neměnnou částku za pronájem automobilu.

, po celou dobu platíte neměnnou částku za pronájem automobilu. Nepotřebujete žádné úspory , neskládáte totiž akontaci, ani kauci.

, neskládáte totiž akontaci, ani kauci. Výše měsíční splátky bývá nižší než v případě klasického leasingu.

než v případě klasického leasingu. Její součástí už je i povinné ručení, havarijní pojištění a servis . Za pravidelnou garanční prohlídku tedy nic neplatíte.

. Za pravidelnou garanční prohlídku tedy nic neplatíte. Za provozuschopnost vozu odpovídá leasingová společnost , vy jen tankujete, maximálně si dokoupíte dálniční známku, pokud ji potřebujete.

, vy jen tankujete, maximálně si dokoupíte dálniční známku, pokud ji potřebujete. Likvidaci případných pojistných událostí řeší poskytovatel leasingu.

událostí řeší poskytovatel leasingu. Nemusíte se starat o zůstatkovou hodnotu vozidla a jeho prodej.

a jeho prodej. Když auto vrátíte, můžete si stejným způsobem pronajmout nové, modernější.

Víte, že na operativní leasing si můžete pronajmout i vozidlo, které byste si jinak nemohli dovolit? Může jít o malé vozidlo vhodné do městského provozu, ale i rodinné auto, manažerský vůz, sportovní i luxusní auto, dodávku apod.