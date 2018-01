Projela Jižní Ameriku tuktukem. Jaké má z cesty zážitky? Ptejte se cestovatelky Lucie Radové

PRÁVĚ MŮŽETE POKLÁDAT SVÉ OTÁZKY

Lucie Radová cestuje po světě už dvanáct let. Do zahraničí poprvé vyjela v roce 2004 jako au-pair na sedm měsíců do Londýna. Rok žila také ve Francii a na Korsice, tři měsíce strávila v Berlíně, dva měsíce „studia španělštiny“ v Barceloně. A pracovní prázdniny v USA. V roce 2012 vyhlásili soutěž o letenku kolem světa, kterou vyhrála. Cesta kolem světa ji změnila život, protože po návratu začala psát blog. Díky němu se začala živit psaním a cestováním, natáčet cestovatelské magazíny a spolupracovat s Českou televizí. Naposledy projela Jižní Ameriku tuktukem.