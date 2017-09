S čím půjde TOP 09 do voleb? Ptejte se předsedy Miroslava Kalouska

PRÁVĚ MŮŽETE POKLÁDAT SVÉ OTÁZKY

Zatímco před čtyřmi lety projevilo TOP 09 důvěru necelých dvanáct procent voličů, letos jim poslední volební průzkumy přisuzují kolem pěti až devíti procent hlasů. Jak si strana vysvětluje takový propad a s jakým výsledkem by se spokojila? Čím chce přesvědčit nerozhodné občany? S kým by případně šla do vlády, a kdo naopak nepřipadá v úvahu? Na otázky čtenářů bude na serveru Lidovky.cz ve čtvrtek od 10:30 odpovídat v dalším dílu rozhovorů s volebními lídry předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.