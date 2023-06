Řeckou kuchyni v průběhu staletí ovlivňovala Byzantská říše i Evropa. Najdete v ní hlavně olivy, víno, sýr a maso

Neoddiskutovatelný je vliv severoafrické kuchyně, blízkovýchodních zemí i evropského stravování, to vše musíte zasadit do hornaté středomořské země, kde nikdy nebylo příliš prostoru pro zemědělství jako třeba v italské Pádské nížině. K nejtradičnějším surovinám tu už od starověku patří obilniny, luštěniny, olivy a olivový olej, fíky nebo granátová jablka, mezi pastevci ovčí sýr, mléko a o svátcích i jehněčí maso.

Během tisícileté byzantské nadvlády se do řecké kuchyně implementovala spousta chutí z celého Středomoří, zejména prostřednictvím orientálního koření. Moderní řecká kuchyně i dnes stojí na podobných základech jako před stovkami let: čerstvé suroviny, zejména ovoce a zelenina, olivy a olivový olej, místní jogurt, med, ořechy, spousta čerstvých bylin a česneku a víno. To vše je nedílnou součástí zdejší kultury jídla a pití. Ovlivňuje to i způsob, jakým Řekové stolují: klasická řecká hostina spočívá ve spoustě drobných ochutnávek během celovečerního popíjení. Řekové milují dlouhé hlučné hostiny, u kterých se sejde celá rodina. Ani rozdováděné děti v té chvíli nikomu nejsou na obtíž.