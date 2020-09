101 Ronaldových gólů za Portugalsko: první neměl proč slavit, devětkrát nastřílel hattrick

STOCKHOLM/PRAHA Přímý kop z pětadvaceti metrů, to je situace pro Cristiana Ronalda jak dělaná. Však se k němu těsně před koncem prvního poločasu duelu se Švédskem dle tradice bez váhání postavil, ze tří kroků předvedl krátký švih pravačkou a technickým obstřelem poslal míč k pravé šibenici Olsenovy brány.

Stovka! Bájné mety počtu reprezentačních branek dosáhl pětatřicetiletý kanonýr teprve jako druhý fotbalista na světě a coby vůbec první Evropan.



„Včera na tréninku proměnil šest nebo sedm podobných přímáků a dnes to bylo jak přes kopírák. Je dobré mít Cristiana v týmu,“ poodhalil po zápase Ronaldovu pečlivou přípravu záložník Bruno Fernandes.

„Podařilo se mi překonat hranici sta gólů a teď půjdu po rekordu,“ prohlásil Ronaldo sebevědomě o útoku na další milník. Ten drží Íránec Alí Daeí, který se v národním dresu mezi lety 1993 až 2006 trefil 109krát. Není divu, že mu doma přezdívají Šahrijár, tedy „král“. Zatím oprávněně, ale jak dlouho ještě bude trvat, než jej Ronaldo překoná?

Útočník Juventusu Turín k tomu nakročil ještě v tomtéž úterním utkání Ligy národů, když k výhře 2:0 přispěl i druhým zásahem z hranice vápna. 101!



V cestě za završením stovky se po 99. trefě zabrzdil pouze v jednom utkání, a to jen kvůli tomu, že při předchozí výhře 4:1 nad Chorvatskem absentoval. „Měl jsem problém s palcem, ale věděl jsem, že mám čas dát se do pořádku na další zápas. Jsem v reprezentaci rád a byl jsem přesvědčený, že i beze mě první zápas zvládnou, protože náš kádr je opravdu velmi dobrý a nikdo není nenahraditelný,“ zdůvodnil.

Poprvé si tehdy osmnáctiletý Ronaldo zahrál za reprezentační áčko 20. srpna 2003 v přátelském utkání proti Kazachstánu, když o přestávce střídal tehdejší hvězdu Luise Figa. Gól sice nedal, ale přihrál na jedinou branku zápasu Simaovi.

Nejlepší reprezentační střelci 109 Alí Daeí Írán 1993-2006

101 Cristiano Ronaldo Portugalsko od 2003

84 Ferenc Puskás Maďarsko/Španělsko 1945-62

79 Godfrey Chitalu Zambie 1968-80

78 Husajn Saíd Irák 1977-90

77 Pelé Brazílie 1957-71

75 Sándor Kocsis Maďarsko 1948-56

Kunišige Kamamoto Japonsko 1964-77

Bašar Abdalláh Kuvajt 1996-2018

72 Sunil Čhetri Indie od 2005



Sám si na první zásah počkal osm duelů do zahajovacího střetnutí na domácím Euru 2004 proti Řecku. Z přesné hlavičky po rohovém kopu v 90. minutě však mohl mít jen pramalou radost, Portugalci s outsiderem padli (1:2), ostatně stejně jako následně ve vzájemném finále (0:1).

Třígólových večerů zažil Ronaldo v reprezentaci hned devět, první hattrick nastřílel v roce 2013 proti Severnímu Irsku v kvalifikaci mistrovství světa. Andorru a Litvu znemožnil dokonce čtyřmi trefami.

A jak svých dosavadních 101 branek nasázel? Je to opravdu pestrý výčet. 55 pravou nohou, 22 levou a 24 hlavou. 80krát se prosadil ze hry, 10krát z přímého kopu a proměnil 11 penalt.

Téměř polovinu z těchto gólů – 49 – přitom Ronaldo vstřelil za posledních pět sezon během 47 zápasů. Dá se tedy očekávat, že při nastoleném tempu by pro něj neměl být problém Alího Daeího překonat. „Ale beru to krok za krokem, nejsem tím posedlý. Rekordy by se podle mě měly překonávat tak nějak přirozeně,“ říká kanonýr, který může další trefy přidat za Portugalsko už v říjnu.