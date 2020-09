Šest let bez jediného zápasu, přesto dvě červené karty. Rázný brankář končí v Interu, bral pět milionů ročně

Pro fanoušky Interu Milán byl modlou a jakýmsi talismanem. Však taky s nimi Tommaso Berni rád chodil do kotle, probíral na besedách všemožná témata, v šatně zase pomáhal mladým hráčům se začleněním do kolektivu, na členy realizačního týmu neustále vymýšlel nějaké vtípky.

Prostořeký Ital vyrostl v akademii Interu a na mládežnické úrovni hájil barvy italské reprezentace, přechod mezi dospělé se mu ale nepovedl. Své štěstí zkoušel v anglickém Wimbledonu, kde se ale neprosadil, tři roky strávil v druholigové Ternaně, když ale chtěl jít výše, vždycky seděl na lavičce náhradníků.



Lazio, Braga, Turín i Sampdorie mu místo na výsluní nenabídla, v janovském celku se také datuje jeho poslední start v A-týmu. Bylo 28. října 2012, když čelil porážce svého týmu proti Cagliari.

Za Inter během šestiletého působení, kde pobíral roční plat 200 tisíc euro (přibližně 5,3 milionů korun), nenastoupil Berni ani do jednoho utkání, přesto se mu povedlo nasbírat dvě červené karty.

Nejdříve to bylo na začátku roku po utkání proti Cagliari. Berni vyběhl z lavičky na trávník, aby ‚‘pogratuloval’' rozhodčímu za předvedený výkon, podruhé v zápase proti Parmě po koronavirové pauze.

