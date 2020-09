Kanga? Trochu sólista, ale dělal výsledky. Chybět nebude, říká sparťanský útočník Juliš

Na jaře dokázal v Olomouci úspěšně restartovat kariéru, nyní se mu daří i v dresu Sparty. Lukáš Juliš se v úvodních dvou kolech nové sezony fotbalové ligy prosadil třikrát a společně se slávistou Stanislavem Teclem vede tabulku střelců.

Pětadvacetiletý útočník si fotbal především užívá. Před dvěma lety si totiž prošel vážnými zdravotními obtížemi a obával se možného konce kariéry. „Problesklo mi to hlavou. Teď jsem starší, vyzrálejší a už z toho nedělám takovou vědu a tolik se nestresuji,“ řekl Juliš v rozhovoru pro LN a Lidovky.cz.



Lidovky.cz: Po vleklém zranění a hostováních máte konečně zase ve Spartě místo v týmu a důvěru trenéra. Jak si to užíváte?

V takové pozici jsem tu nebyl poměrně dlouho, takže si to opravdu užívám. Ve Spartě už jsem něco zažil, mám k ní skvělý vztah. Momentálně jsem spokojen a doufám, že to tak bude i pokračovat.

Lidovky.cz: Před dvěma lety jste měl velké problémy s chodidlem, které si vyžádaly téměř roční pauzu. Zmínil jste, že vás trochu strašil možný konec kariéry. Dá se tedy říct, že si v současnosti fotbal hlavně užíváte a vážíte si toho, že můžete pořád hrát?

Máte pravdu. O konci s fotbalem jsem úplně přesvědčen nebyl, ale určitě mi to problesklo hlavou, protože se můj stav nelepšil. Doktoři v Čechách si s tím nevěděli rady, což mě směrem k budoucnosti trochu znervózňovalo. Na druhou stranu, srovnal jsem si myšlenky a navíc se mi v tu dobu narodila dcera, takže jsem s ní mohl být doma. Nechci říct, že teď jedu nad plán, ale beru to tak, že jsem starší, vyzrálejší a z fotbalu už nedělám takovou vědu a tolik se tím nestresuji.

Lidovky.cz: Na jaře se vám dařilo v Olomouci, nasázel jste tam deset branek. Proč padla volba právě na Sigmu? Měl jste třeba možnost zamířit někam trochu blíž Praze?

Hostování v Olomouci mi hodně doporučoval trenér Jílek. Navíc jsem byl v pravidelném kontaktu s panem Minářem, který děla v Sigmě sportovního ředitele. Asi by se našlo něco bližšího, ale rozhodlo, že Olomouc měla největší zájem. Ani mi nevadilo, že to pro mě bylo trochu z ruky. Hlavně jsem chtěl naskočit zpět do prvoligového fotbalu. Nakonec se ukázalo, že jsem si vybral správně, byl jsem tak velice spokojen.

Lidovky.cz: Pomohl vám třeba i fakt, že jste se v Olomouci trochu ukryl před tlakem, kterému jsou hráči ve Spartě vystavování?

Asi to také hrálo roli. Tlak tam není tak velký, na zápasy nechodí tolik lidí. Ale my jsme se se Sigmou dostali pod tlak sami, protože jsme pořád prohrávali a spadli do skupiny o záchranu. Z individuálního hlediska to bylo povedené angažmá. Hned v prvním zápase jsem dal dva góly, což útočníkovi vždycky pomůže. Pak už se to nabalilo, navíc jsem měl okolo sebe skvělé spoluhráče, kteří mi sedli fotbalově i lidsky.

Lidovky.cz: Sparta v posledních letech prožívá období výsledkového útlumu. Jaro ale zakončila triumfem v poháru a zdá se, že se vše začíná otáčet k lepšímu. Kde vidíte hlavní příčiny?

Poslední půlrok jsem to sledoval spíše zpovzdálí. Měl jsem i nějaké zprávy z kabiny, třeba od Michala Sáčka. Přijde mi, že kluci získali zpátky ztracené sebevědomí. Podle mě to byla jen otázka času. Stačilo udělat šňůru vítězství a trochu to nastartovat, což se povedlo po koronavirové pauze. Všichni jsou klidnější, věří sami sobě i celému mužstvu. Doufejme, že nám to vydrží co nejdéle.

Lidovky.cz: Je vám pětadvacet let, takže v kabině už patříte spíše ke střední generaci. Nakládáte si na sebe s přibývajícím věkem větší zodpovědnost za výsledky týmu, než v době, kdy jste byl jedním z nejmladších?

Určitě. Když jsem přišel do Sparty a začal nastupovat v áčku, měl jsem vedle sebe třeba Bořka Dočkala nebo Marka Matějovského. Hlavně jsem se snažil jim to nekazit. (směje se) Vysoké nároky si na sebe nakládám celou kariéru, ale máte pravdu, že teď cítím, že se ode mě nějaké góly a stabilní výkony už očekávají.

Lidovky.cz: V tomto přestupovém období se Sparta konečně zbavila zbytku drahých posil z éry trenéra Stramaccioniho. Prospělo to chodu kabiny, kterou teď tvoří hlavně Češi? Utužila se parta?

Asi trochu ano. Zároveň bych ale chtěl říct, že ti kluci, co sem přivedl trenér Stramaccioni, rozhodně nebyli špatní. Přišlo jich hodně, parta v kabině byla trochu horší. Teď tu máme hlavně Čechy a Slováky, cizince už ne v takovém počtu. Kabina je pro kolektivní sport hrozně důležitá. Když je dobrá parta, funguje to i na hřišti. Momentálně jedeme na vlně. Jsou tu mladí kluci, hráči ze střední i starší generace. Máme to dobře namixované a každý zná svou pozici v týmu.

Lidovky.cz: Jedním z hráčů, který rozděloval fanoušky na dva tábory, byl Guélor Kanga. Jakou zkušenost s ním máte vy?

(zamyslí se) Občas to byl trochu sólista, který nedával tým na prvním místo. Na druhou stranu, dělal výsledky, takže je pochopitelné, že měl trochu úlevy třeba při bránění. Teď už tu s námi není, ale myslím si, že tolik chybě nebude.

Lidovky.cz: Jak do týmu zapadli Ondřej Čelůstka s Ladislavem Krejčím? Vzhlíží k nim mladší kluci jako k hráčům, kteří už v kariéře něco dokázali a společně s Bořkem Dočkalem by měli být lídry?

Určitě. Já Krejdu znám dlouho, něco jsme spolu ve Spartě už odehráli. On je pořád stejný. Sice strávil několik sezon v zahraničí, ale vůbec se nezměnil. Z Ondry Čelůstky přirozený respekt přímo vyzařuje. Na hřišti hodně mluví a řídí nás. Oba jsou skvělí kluci a pro nás výborné posily.

Lidovky.cz: Do sezony jste vstoupili výhrou 4:1 v Brně. Je pro vás tento souboj týmů z dvou největších měst České republiky nějakým způsobem prestižní? Nebo ho berete jako každý jiný zápas?

Spíš jsem to vnímal jako první ligové kolo, které musíme zvládnout, abychom do sezony vstoupili vítězně. V týmu jsme ale měli pár kluků z Brna, tam nějaké vzájemné hecování proběhlo. Myslím si, že pro Zbrojovku to bylo prestižnější než pro nás. Vrátili se po dlouhé době do ligy a před vlastními fanoušky se chce na Spartu každý vytáhnout.

Lidovky.cz: Nastoupili jste v rozestavení 3-5-2. Jak vám vyhovuje, že na hrotu útoku nejste osamocen, ale můžete spolupracovat s dalším kolegou?

Pro útočníka je lepší, když má vepředu k sobě ještě někoho. Má to svá specifika, poměrně dlouho jsme to trénovali a věnovali se tomu také u videa. Myslím si, že už jsme si zvykli, ale ještě potřebujeme vyladit pár detailů. Uvidíme, zda v tomto rozestavení budeme nastupovat pořád, nebo třeba přejdeme na formaci 4-5-1. Výhodou je, že teď nebudeme tolik čitelní.

Lidovky.cz: V Brně vedle vás nastoupil Adam Hložek, jeden z největších talentů českého fotbalu. Kdybyste se měl na chvíli vžít do role jeho agenta, co byste mu poradil? Jak dlouho by měl ve Spartě ještě zůstat?

Myslím si, že další rok ve Spartě mu určitě neuškodí. Budeme hrát evropské poháry, což pro něj bude něco nového. Má šanci se pořádně ukázat, navíc obdržel první pozvánku do národního týmu, k čemuž jsme mu hned gratulovali. Je to obrovský talent. Já někdy až zírám, co si dovolí, to je neuvěřitelné. Doufám, že se mu bude dařit i nadále. Když dá za sezonu deset gólů a deset asistencí, nějaké další přidá v Evropě, tak může v klidu odejít. Uvidíme, jak to s panem Paskou vymyslí.

Lidovky.cz: Kromě vás dvou má Sparta do útoku ještě Libora Kozáka, Benjamina Tetteha a Matěje Pulkraba. Prospívá vám vysoká konkurence a fakt, že si neustále musíte říkat o místo v sestavě?

Asi ano. Je dobře, že mi někdo šlape na paty, motivuje mě to. Nejde jen o Spartu, konkurence je v současnosti skoro všude. Když z pozice útočníka nedáváte góly, tak nehrajete a okamžitě vás zastoupí někdo jiný. Pořád se to mění, vždyť třeba Libor Kozák byl v minulé sezoně nejlepším střelcem ligy a v Brně zůstal na lavičce. Já ho ale obdivuju, má skvělé zakončení a je na něm poznat, že prošel zahraničím. Snažím se od něj některé věci okoukat. Určitě dostane šanci.

Lidovky.cz: Sparta se po několika letech vrací do základní skupiny evropských pohárů. Máte třeba nějaké přání směrem k losu? Kde byste si chtěl zahrát?

Sice na ni nemáme nejlepší vzpomínky, protože jsme prohráli 0:3 na Southamptonu, ale Anglie by byla fajn. Na druhou stranu, bude se hrát bez lidí, takže je to asi jedno. Nejdůležitější je, aby se to celé obešlo bez nějakých komplikací. Ale pokud dostaneme jednoho atraktivního, silného soupeře a dva hratelné týmy, přes které půjde postoupit, budeme spokojeni.

Lidovky.cz: Chápu, že teď máte v hlavě především Spartu, ale přemýšlel jste už o zahraničním angažmá? Láká vás fotbal v cizině?

Zahraničí si chce vyzkoušet asi každý, ale já jsem momentálně spokojen. Sparta je pro mě významný klub i z evropského hlediska, takže se nikam zbytečně nehrnu. Po zranění jsem to vzal hezky postupně. Dával jsem góly tady v béčku, dařilo se mi v Olomouci, a pokud budu takto pokračovat i v áčku Sparty, tak by nějaká nabídka třeba mohla přijít. Kdyby se objevilo něco opravdu zajímavého, tak samozřejmě neřeknu ne.

Lidovky.cz: Chápu, že ve Spartě jsou vždy ty nejvyšší ambice, ale na druhou stranu, minulou sezonu jste zakončili s pětadvacetibodovou ztrátou na první Slavii. Jaké jsou tedy vaše cíle?

Máte pravdu, Slavie ovládla předchozí sezonu s obrovským náskokem. Bylo to především dané začátkem soutěže, kdy všem odskočila a pak už se k ní nikdo nedokázal přiblížit. My teď chceme postupovat zápas od zápasu. Nebudu vyhlašovat, že si jdeme pro titul, ale samozřejmě pro to uděláme maximum. Nedávám si ani konkrétní individuální cíle. Přijde mi, že když jsem něco takového v minulosti udělal, tak jsem si do tří dnů zlomil nohu. (směje se) Snad mi vydrží zdraví. Zároveň si uvědomuji, že góly nejsou všechno. Hlavní je, že se daří týmu. Třeba Standa Tecl dal v minulé ligové sezoně jen tři góly, ale má titul, zahrál si Ligu mistrů a nemusí nikomu nic dokazovat.