Alpský Klopp oplakal výhru nad Liverpoolem i kolegou. To kvůli větru, vtipkoval Hasenhüttl

Southampton Hodně emotivně prožíval trenér fotbalistů Southamptonu Ralph Hasenhüttl pondělní vítězství 1:0 nad mistrovským Liverpoolem. Rakouský kouč po utkání 17. kola anglické ligy u postranní čáry padl na kolena a v slzách přijímal gratulace kolegů. Na domácí tým byl po dokonalém večeru hrdý.

„Měl jsem slzy v očích kvůli větru,“ žertoval Hasenhüttl v rozhovoru s BBC Sport. „Když jsem viděl hráče, jak bojovali se vším, co mají, cítím obrovskou hrdost. Proti Liverpoolu potřebujete odehrát dokonalý zápas a myslím, že se nám to podařilo,“ doplnil třiapadesátiletý trenér.



Southampton poslal do vedení už ve druhé minutě bývalý útočník Liverpoolu Danny Ings. Domácí dovolili favoritovi první střelu na branku až v 75. minutě a náskok udrželi. V Premier League vyhráli po čtyřech kolech a v neúplné tabulce jsou šestí.

„Byli jsme pod obrovským tlakem. Klíčové bylo bránit okolo šestnáctky a dál se snažit hrát fotbal. Vyšlo nám to. Byl to náročný zápas, jsem téměř bez hlasu. Kluci jsou unavení. Ale musíte být, abyste porazili takový tým. V 92. minutě mě napadlo, že bychom z toho mohli něco získat. Dokonalý večer,“ řekl Hasenhüttl.

Svatí slaví vítězství nad Liverpoolem.

Opačné pocity měl jeho protějšek Jürgen Klopp. Liverpool potřetí za sebou v anglické lize nevyhrál a vede už jen o skóre před Manchesterem United, který má zápas k dobru. „Z čeho jsem nejvíc zklamaný? Pochopitelně z úvodu. Nejenom z gólu, ale ze začátku obecně. Gratuluju Southamptonu, zasloužili si zvítězit,“ uvedl Klopp.



„U Southamptonu přesně víte, co čekat, takže nemůžete být překvapeni. Přesto jsme vypadali překvapeně. Jak jsme v úvodu hráli a ztráceli míče? Není to zas taková věda, ale fotbal. Měli jsme být mnohem lepší, od začátku to hrálo do not soupeři,“ přidal německý kouč.

Southampton vede Premier League

Podle něj „Reds“ měli zahrávat minimálně jeden pokutový kop - za ruku Jacka Stephense nebo za kontakt Sadia Maného s Kylem Walkerem-Petersem. „Ta ruka vypadala jako jasná penalta. Otočil jsem se na čtvrtého rozhodčího, který mi řekl, že už to VAR zkoumal a není to penalta. Takže jim to trvalo vteřinu... A nejsem si jistý, že to, jak se (hlavní sudí) Andre Marriner rozhodl u Sadia Maného, bylo v pořádku,“ uvedl Klopp.



Rýpnul si také do úhlavního rivala. „Slyšel jsem, že Manchester United dostal víc penalt za dva roky, než já tady měl za pět a půl roku. Nevím, jestli za to mohu já, nebo jak se to stalo... Ale to není omluva za náš výkon. Rozhodnutí nemůžeme změnit, náš výkon ano,“ prohlásil třiapadesátiletý trenér Liverpoolu.