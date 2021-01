Liverpoolská mizérie. Obhájce titulu tápe, Klopp si stěžuje na sudí: Měli jsme kopat penaltu

Southampton Za poslední tři zápasy jen sedm střel na bránu. Gól nedali fotbalisté Liverpoolu 258 minut. To že je úřadující mistr Anglie a lídr Premier League? „Měli jsme kopat minimálně jednu penaltu,“ řekl trenér Jürgen Klopp mimo jiné během hodnocení pondělní porážky 0:1 v Southamptonu.

Ještě před Vánoci poslední anglický šampion zvládl přímý souboj o první příčku a porazil Tottenham. Pak sedmi góly vyprovodil domácí Crystal Palace.

Jenže 27. prosince odehrál upachtěný duel (1:1) s předposledním West Bromwichem, o tři dny později přišla bezbranková remíza v Newcastlu a naposledy porážka v Southamptonu.

„Očekával jsem reakci na předchozí dva špatné výkony. Ale právě jsme viděli další špatný,“ řekl pro Sky Sports někdejší liverpoolský obránce Jamie Carragher, dnes vyhledávaný expert a komentátor.

„Venkovní forma Liverpoolu je v tomhle ročníku mizerná. Vypadalo to, že by mohli dát gól? Vytvořili si vůbec šanci? Musel Fraser Forster předvést těžký zákrok?“ ptal se Carragher. „To je pro Liverpool opravdu velká starost.“



Mimochodem, z devíti zápasů venku Liverpool v sezoně vyhrál jen dva, v dalších pěti remizoval.

První a poslední střelu mezi tyče Southamptonu vyslal až v závěru Sadio Mané, ale byla tak slabá. Jedenáct pokusů mimo, deset rohů...

„Ano, máme s tím problémy,“ uznal Klopp. „Ano, přidělává nám to starosti. Ale jsou to fotbalové problémy, které řešíte a pracujete na nich. Víme, v jaké jsme situaci, nejsme hloupí. Už musíme zabrat, na sto procent,“ zdůraznil německý kouč Liverpoolu.

Během svého pozápasového rozhovoru pro televizi zmínil, že jeho tým měl zahrávat pokutový kop. „ Byly tam dvě situace, po kterých by některé týmy penaltu dostaly,“ tvrdil Klopp.

Ať už poté, co ránu Georginia Wijnalduma zastavil stoper Jack Stephens rukou.

Svatí slaví vítězství nad Liverpoolem.

„Ta ruka vypadala jako jasná penalta,“ řekl Klopp. „Ptal jsem se čtvrtého rozhodčího, proč ji hlavní neodpískal. On mi odpověděl, že to kontrolovali a že to penalta není. Nevím, kdy se v takových situacích má pískat, nebo ne. Kdo mi to vysvětlí? Měli jsme smůlu.“



Stěžoval si i na moment, kdy po zákroku pravého obránce Kylea Walkera-Peterse útočník Sadio Mané padl v pokutovém území a hlavní sudí Marriner nechal pokračovat ve hře.

„Nejsem si jistý, že to, jak se Andre Marriner rozhodl, bylo v pořádku. Kdo by řekl, že Mané je simulant, tak prohodil největší vtip na světě. Snaží se souboje za každou cenu ustát,“ zdůraznil Klopp.

„Slyšel jsem, že Manchester United za dva roky kopal víc penalt než Liverpool za pět a půl roku, co jsem tady. Netuším, jestli je to moje chyba, nebo jak se to může stát,“ prohlásil Klopp.

Ralph Hasenhuttl oplakal vítězství nad Liverpoolem a svým kolegou Jürgenem Kloppem.

BBC spočítala, že od léta 2018 měl Liverpool v Premier League k dispozici sedmnáct pokutových kopů, kdežto Manchester United dvaatřicet. Víc penalt než Liverpool zahrával i Leicester (24) a Manchester City (18).



„Samozřejmě že neodpískaná penalta není omluvou pro náš výkon. Nemůžeme to změnit, musíme rozhodnutí respektovat. Ale náš výkon změnit můžeme. Na to se nyní zaměříme.“

Souboj v Southamptonu rozhodl už po minutě někdejší liverpoolský útočník Danny Ings, který po rychlé akci přeloboval brankáře Alissona. Zaváhal pravý obránce Trent Alexander-Arnold.

Na pozici stopera nastoupil nezvykle středopolař a kapitán Jordan Henderson vedle Fabinha, který je původem rovněž záložníkem.

Klopp tímto tahem řeší nedostatek středních obránců ve chvíli, kdy jsou Van Dijk, Matip a Gomez zranění. Ale přitom na lavičce seděli stopeři Rhys Williams a Nathaniel Phillips.

Hráči Liverpoolu po utkání Newcastlu

„Pokud nepřivedou středního obránce, ligu nevyhrají. A skutečnost, že na stopera šel Henderson, není moc příjemná pro stopery, kteří zůstali na lavičce. Co to asi udělá s jejich sebedůvěrou,“ zmínil Carragher.



V pátek čeká Liverpool utkání Anglického poháru na Aston Ville, pak má devět dnů na přípravu na třaskavý souboj s Manchesterem United.

Je možné, že do nejprestižnějšího a největšího zápasu v Premier League už Liverpool nepůjde jako lídr. United, kteří jsou druzí jen o skóre, totiž před tím odehrají odložený duel v Burnley.