Anglie zuří: VAR zničil fotbal. Mourinho odešel ze hřiště, s novým pravidlem nesouhlasí ani sudí

Sotva Premier League začala, už se ze všech koutů ozývají stížnosti. Hlavním terčem je VAR a jeho nové pravidlo hry rukou, které z fotbalu udělalo frašku.

Nejvyšší anglická fotbalová soutěž má za sebou odehraná pouze tři kola nové sezony a už se řešilo několik diskutabilních výroků rozhodčích. Z osmi zápasů se totiž kopalo pět penalt a ne všechny fanoušci přešli bez poznámek.

Hned první zápas třetího kola vzbudil značné emoce. Manchester United v utkání s Brightonem zaspal a v osmé minutě nastavení odpískal hlavní rozhodčí Chris Kavanagh konec zápasu za stavu 2:2. Jenže Brighton vybojovaný bod za remízu neslavil dlouho.

Sudí byl totiž odvolán k videu a Kavanagh ještě nařídil penaltu pro United. K té se postavil Bruno Fernandes a ve 100. minutě utkání rozhodl o výhře pro svůj tým a zisku plného počtu bodů. „Fanoušci soupeře se teď musí bát. Nemůžou slavit ani po závěrečném hvizdu, protože Manchester United i tak najde cestu k penaltě,“ okomentoval ironicky jeden z fanoušků na Twitteru.

A nebyl zdaleka jediný. „Penalta od VAR po závěrečném hvizdu? Haha. ManUnited právě odemkli nový level podvádění,“ divil se další.

Jenže tím eskapády v Premier League zdaleka nekončily. Ten samý den VAR ovlivnil další utkání. Souboj mezi Crystal Palace a Evertonem byl do čtyřicáté minuty vyrovnaný. Světelná tabule ukazovala po gólu na každé straně.

Právě v tu chvíli míč trefil do ruky stojícího obránce Joela Warda. Ač podle všeho zahrál míč neúmyslně a byl pouze nastřelen, sudí u videa byl neúprosný. Rozhodčí tak nařídili penaltu, kterou Richarlison proměnil. Byl to právě tenhle moment, jenž vyhrál Evertonu zápas. Duel totiž skončil výsledkem 2:1.

Trenéři se předhánějí v ironických komentářích

„Nechápu, jak jsme tohle mohli nechat dopustit. Premier League, rozhodčí, trenéři, manažeři, hráči... Nechápu to,“ hovořil po zápase rozhořčený kouč Crystal Palace Roy Hodgson. „Celá věc je nesmysl. Hráli jsme dost dobře, ale tenhle nesmyslný trest nás okradl o body,“ zuřil.

„Byl dán další naprosto absurdní trest za hru rukou. Směšné,“ nestačil se divit uznávaný anglický glosátor a bývalý kanonýr Gary Lineker. Souhlasili s ním i fanoušci, jimž se podobné řešení situací nelíbí a video začínají proklínat. „VAR a pravidlo hry rukou je totální fraška, která zničila fotbal,“ myslí si.

Jenže ani to nebylo vše. V utkání mezi Tottenhamem a Newcastlem nakopl Caroll míč do ruky Diery. V 98. minutě tak rozhodčí nařídil penaltu, díky které Newcastle srovnal na 1:1. Kouč Tottenhamu José Mourinho pak vzteky odešel do kabiny, nic ze zápasu už nechtěl vidět. „Odešel jsem ze hřiště, abych chránil sám sebe,“ vysvětlil později.

„Vůbec to nechci komentovat. Předvedli jsme skvělý výkon, a přišli o dva body. Cenu pro muže zápasu si zaslouží jejich brankář. Tedy pokud nechcete to ocenění dát někomu jinému než hráči,“ odpověděl sarkasticky.

Pořádný penaltový rozstřel ale viděli fanoušci v utkání Manchesteru City s Leicesterem. Zápas, který výsledkem připomněl spíše hokejové klání, skončil 5:2 pro hosty, z pěti vstřelených branek padly tři z pokutových kopů. Ani v jednom případě se však nejednalo o hru rukou, ale o fauly.

Právě hra rukou je momentálně nejvíce kritizovanou. Pravidla se totiž upravila až v letošní sezoně a hráči zatím příliš nechápou, jak s rukama bezpečně naložit. Časté penalty ale začínají vadit i... ano, rozhodčím. „Ač hru rukou pískají oni, věřte tomu, že to nedělají rádi. Spousta z nich si myslí, že tato nová interpretace je tvrdá a oni pak působí jako nemilosrdní,“ prozradil bývalý sudí Mark Clattenburg pro Daily Mail.

Podle něj s ním však muži s píšťalkami nic neudělají. „Jsou v každém zápase pod drobnohledem a od nadřízených dostávají zpětnou vazbu. Pokud hru rukou nebudou pískat tak, jak ji pravidlo vykládá, riskují, že budou degradováni či propuštěni,“ vysvětlil.

Trenéři se teď snaží spojit a donutit IFAB, tedy mezinárodní asociaci, která pravidla připravuje, aby nové znění upravila. Momentálně v něm stojí, že hráč hraje rukou nedovoleně, jestliže se míče dotkne rukou nebo paží od rukávů níže a udělá tím své tělo širší. Pískat se má i v případě, že je tento hráč do ruky trefen jiným.

„Fotbal je úplně v troskách. Párkrát jsem už vyjádřil svou nechuť k VAR a jsem rád, že už nebudu hrát, protože to, co se děje, je absolutní nesmysl,“ rozčílil se i bývalý anglický reprezentační útočník Peter Crouch.

Nejen podle něj se hráči nyní bojí, že pravidla začnou útočníci zneužívat. Pokud totiž v útočném pásmu šikovně trefí obráncovu paži, dostane tým penaltu takřka zadarmo – a to by mohl být časem mnohem větší problém.