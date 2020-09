‚Našinec musí na test, ale cizí fanoušky k nám pustíte.‘ Superpohár budí v Maďarsku emoce

BUDAPEŠŤ/PRAHA Obě pohárová finále zakončující prodlouženou uplynulou sezonu se kvůli koronavirovým opatřením musela uskutečnit bez diváků. A byl to opravdu bizarní pohled, když hráči s pohárem křepčili před prázdnými tribunami. Superpohár, který tradičně uvozuje nový ročník evropské klubové scény, se naopak může těšit, že mu 24. září kulisu vytvoří alespoň ze třetiny zaplněný stadion v Budapešti.

Tedy zatím se může těšit, protože stejně jako v dalších zemích starého kontinentu zhoršující se situace kolem nemoci covid-19 donutila zpřísnit hygienická nařízení také vládu v Maďarsku. Od prvního září zavřelo hranice pro cizince, a to minimálně na měsíc.



UEFA přitom povolila na prestižní duel mezi vítězi Ligy mistrů a Evropské ligy zaplnit moderní Puskás Arénu s kapacitou 67 tisíc míst ze třiceti procent, na utkání by se tedy mohlo dostat až 20 tisíc diváků. A nejen domácích Maďarů, po třech tisících vstupenkách mají dostat také příznivci obou týmů, které se o trofej utkají, tedy Bayernu Mnichov a Sevilly.



„Riskantní pokus“

Podmínky, za jakých by se dala akce v této podobě uskutečnit, maďarská vláda stále ladí. „Fanoušci by mohli dorazit na letiště se dvěma negativními testy, odtamtud bychom je zavezli přímo na stadion a potom zase hned zpátky na letiště,“ uvedl šéf úřadu maďarského premiéra Gergely Gulyás. Zároveň upozornil, že situace se může do data konání utkání ještě změnit: „Nevíme, co se stane, možná ani publikum na zápase nebude.“

János Szlávik, hlavní epidemiolog v Centrální nemocnici v jižní části Budapešti, však před hromadnou akcí s takovým počtem účastníků varuje a označuje ji za „riskantní pokus“. „Zkusme odložit události, u nichž existuje šance, že asymptomaticky infikovaní lidé infikují ostatní,“ nabádal v rozhovoru pro televizní stanici ATV. „Na druhou stranu to může být důležitý test toho, jak dobře fungují předpisy epidemiologické bezpečnosti na hromadné akce, jako je fotbalový zápas, přičemž je ale otázkou, jak moc se fanoušci pravidly řídí.“

Ještě ostřeji reagovala opoziční Demokratická koalice (DK), která kritizuje dvojí metr nařízení. Zatímco Maďaři musí po návratu do vlasti na 14 dní do karantény a vysvobodí je z ní pouze dvojice negativních testů, jež si sami zaplatí, cizím fandům bude stačit předložit výsledky testů provedených doma. Podle mluvčího DK Balázse Barkócziho je koníček premiéra Viktora Orbána pro jeho vládu důležitější než vlastní občané.