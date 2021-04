Aubameyang se coby lídr Arsenalu trápí. Slávisté by se nezlobili, kdyby v tom pokračoval i v Edenu

PRAHA Podepíše Pierre-Emerick Aubameyang novou smlouvu, nebo ne? Nad touto otázkou si lámala fotbalová veřejnost hlavu celé minulé léto. Když gabonský reprezentant v září ukončil několikaměsíční ságu a oznámil tříleté prodloužení spolupráce, zavládla v táboře Gunners radost. Nebylo se čemu divit. Hráče, který dvě sezony po sobě nasázel v Premier League dvaadvacet branek, jen tak nenajdete.

„Věřím, že společně můžeme dokázat velké věci,“ vzkázal jednatřicetiletý útočník fanouškům poté, co se s týdenním platem 375 tisíc liber (11,3 milionů korun) stal nejvíce vydělávajícím hráčem soutěže. Jeho slova se ale zatím nenaplňují, Arsenal i nadále prochází bolestnou přestavbou. Krčí se až na devátém místě ligové tabulky a účast v příštím ročníku evropských pohárů si může zajistit jedině celkovým triumfem v Evropské lize.

Aubameyang nese na neuspokojivých výsledcích svůj podíl viny. Je kapitánem, na jeho schopnost rozhodovat zápasy a dávat důležité góly spoléhá celý tým. Gaboňan se ale s formou spíše míjí. Zatímco v předchozích letech bojoval o korunu pro krále střelců, letos si o něčem takovém může nechat jen zdát. V Premier League se prosadil jen devětkrát, stejně jako Tomáš Souček. Pro českého záložníka skvělé číslo, pro obávaného kanonýra zklamání.



„Momentálně se mu sice tolik nedaří, ale pořád patří mezi světovou špičku. Potřebuje k sobě ještě dva nebo tři podobně kvalitní fotbalisty. Arsenal se nemůže spoléhat jen na něj,“ uvedl pro Sky Sports bývalý chorvatský útočník Eduardo, který strávil na severu Londýna tři sezony.

Ofenzivní síla Gunners oproti ostatním anglickým velkoklubům opravdu trochu pokulhává. Bukayo Saka, Martin Ödegaard nebo Emile Smith Rowe mají talentu na rozdávání, ale vrchol kariéry je teprve čeká. Zatím postrádají zkušenosti. A právě v tomto ohledu by jim Aubameyang měl jít příkladem. Na hřišti i mimo něj.

Kapitána Arsenalu ale provází pověst hráče, který má čas od času problémy s kázní. Během angažmá v Dortmundu si od realizačního týmu vysloužil několik suspendací. „Pravidelně chodí pozdě na tréninky a chová se, jako kdyby byl nedotknutelný,“ citoval tehdy německý novinář Stefan Buczko zdroj z kabiny Borussie.

Před měsícem se Aubameyang dokonce nedostavil včas na týmový sraz v den utkání s Tottenhamem (2:1). Souboj s úhlavním rivalem Gunners, pro fanoušky z obou táborů mimořádně prestižní záležitost, za trest sledoval pouze z lavičky. „Když nebudeme dodržovat pravidla, která jsme zavedli, nemůžeme být úspěšní. Udělal jsem, co jsem považoval za správné. Bylo potřeba stanovit jasné hranice,“ osvětlil své rozhodnutí trenér Mikel Arteta.

Jeho vztah s gabonským kanonýrem patří mezi často propíraná témata. Aubameyang poslední dobou nastupuje na levém křídle, kde musí plnit i defenzivní povinnosti. Že obrana není jeho silnou stránkou, ukázal duel s Liverpoolem (0:3), který hrubě nevyšel pouze jemu, ale celému týmu.

„Působí na mě líně. Nedostatek gólů nedokáže nahradit, bez nich nemá týmu co nabídnout. V Arsenalu se podle mě začínají bát, aby se neopakovala situace s Mesutem Özilem, který bral velké peníze, ale jen vysedával na lavičce,“ prohlásil Jamie Carragher, bývalý anglický reprezentant a expert stanice Sky Sports.

Proti Slavii nahrával kapitán Gunners na gól Nicolase Pépého. Víkendový zápas na hřišti Sheffieldu (3:0) vynechal ze zdravotních důvodů, ale odvetu čtvrtfinále Evropské ligy by měl stihnout. Kdyby ztracenou formu neobjevil ani v Praze, čeští fanoušci by mu to rozhodně neměli za zlé…