Barcelona přežila klinickou smrt. Xavi tvrdí: Hra se blíží ideálu, máme ještě jednu kulku

Karty ve skupině E byly rozdány jasně: pokud Katalánci svého portugalského rivala porazí, jdou dál už před posledním kolem. Jakákoliv bodová ztráta dostává do lepší pozdě Benfiku. Důvod?



Tým Jorgeho Jesuse hostí v posledním kole Dynamo Kyjev, které už má nyní jisté, že skončí ve skupině poslední, zatímco Barcelona jede do Mnichova, kde jej čeká Bayern. Německý gigant má sice nyní problém s počtem hráčů kvůli koronavirové karanténě, jenže za dva týdny už tento problém opadne.

A hlavně je v daleko větší pohodě než katalánská perla. Tu během reprezentační pauzy převzal vysněný kouč a bývalý lídr týmu Xavi Hernández Creus, jenže první duely pod jeho vedením ukázaly, že k obrodě zdemolovaného gigantu nepostačí jen nová atmosféra v kabině a žonglování s míčem na trénincích.

O víkendu Barcelona porazila v derby Espanyol gólem Memphise Depaye z penalty, nyní opět vyšla naprázdno. Měsíc před Štědrým dnem má tak kdysi obávaný ofenzivní tým 22 gólů v 18 zápasech v domácí lize a Lize mistrů. V ní se dosud trefili Barcelonští jen dvakrát.

„Byl to skvělý zápas. Zápas, který jsme měli vyhrát. Jediné, s čím jsem nespokojený je skutečnost, že jsme nevyhráli. Na kluky se ale nezlobím, prostě tak to někdy chodí. Bod nám nechutná, zatímco oni si pro něj vyloženě přijeli a také ho získali,“ pronesl jednačtyřicetiletý lodivod na pozápasové tiskovce.

„Odjíždíme odsud s výsledkem, který nás stále nechává snít. Stále říkám totéž: Barcelona je jedním z nejlepších týmů světa a my s ním bojujeme o postup. Měli bychom být na sebe po dnešku hrdí, protože jsme na úrovni takového týmu,“ reagoval jeho trenérský kolega Jorge Jesus.

Ten se v nastaveném čase doslova válel na trávníků. „Blaugranas“ se hnali za vítěznou brankou, moc dobře věděli, co je v sázce, jenže ve 4. minutě nastavení se najednou dostali hosté do přečíslení dva na jednoho. Nunez se Seferovičem vše vyřešili parádně, pohlídali si ofsajdové pozice, druhý jmenovaný měl před sebou jen Ter Stegena, kterého si přehodil.

Jenže místo toho, aby zavěsil z malého vápna do prázdné branky, tam před dobíhajícím a skluzujícím Erikem Garciou zamířil z první vedle pravé tyčky domácí branky. „Za třicet let, co trénuji, jsem něco takového neviděl, ale co se dá dělat, stalo se,“ kroutil hlavou Jesus.

Přesto může být do určité míry spokojený. Ano, jeho tým nemá nyní postup ve vlastních rukou, ale v případě výhry nad ukrajinským celkem nestačí Barceloně v Allianz Arena ani bod, protože ve vzájemných zápasech jsou na tom lépe dvojnásobní vítězové slavné soutěže ještě z dob, kdy se jmenovala Pohár mistrů evropských zemí (PMEZ).

Pětinásobné šampiony Ligy mistrů totiž musí strašit bilance s bavorským rivalem: z pěti výletů do Německa z toho byly dvě remízy v letech 1995 a 1998, poslední tři duely pak s Katalánci prohráli – 0:3 (letos), 2:8 a 2:3. „Pokud budeme hrát jako proti Benfice, můžeme jet do Bavorska s otevřeným hledím a věřit ve vítězství. Máme ještě jednu kulku,“ nevzdává se přesto Xavi.

Trefí za dva týdny do cíle, nebo bude jeho tým poprvé po jednadvaceti letech v osmifinále slavné soutěže chybět?