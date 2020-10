Baví ho ještě vůbec fotbal? Fanoušci Barcelony kritizují Messiho za mdlý výkon proti Realu

Barcelona Před nadcházejícím ročníkem fanoušci Barcelony protestovali před stadionem proti klubovému vedení a žádali setrvání Lionela Messiho v katalánském celku, po sobotní porážce 1:3 proti Realu Madrid ale část z nich svůj názor naprosto otočila.

Po hřišti se plazil jako tělo bez duše, na verdikty hlavního sudího Josého Luise Munuery reagoval podrážděně, po vstřelených brankách Realu se díval kamsi do prázdna. Lionel Messi nezvládl herně ani psychicky dlouho očekávané El Clásico, čehož si fanoušci katalánského velkoklubu nemohli nevšimnout.

„Baví ho ještě vůbec fotbal? Na hřišti působil naprosto bez zápalu, víc ho bavilo hádat se s rozhodčím,“ všiml si jeden z příznivců na twitterovém účtu Barcelony.

„Jeden z Messiho nejhorších výkonů v El Clásiku vůbec. Měl by přemýšlet, zda neopustit Barcelonu už v zimě,“ naráží jeden z fanoušků na fakt, že argentinský útočník nakonec zůstane v Barceloně až do konce sezony. Šestinásobný nejlepší fotbalista světa chtěl z katalánského klubu po dvaceti letech odejít, ale nechtěl se s ním pouštět do soudní pře o to, zda může tým opustit zadarmo.



I přestože má Barcelona o utkání méně, nachází se na dvanácté pozici. A to se v klubu, kde se požadují neustálé výsledky, neodpouští. Čerstvý trenér Barcelony Ronald Koeman je ale zatím v klidu, pozornost odvrací na kritiku videorozhodčích. Za stavu 1:1 po teatrálním pádu Sergia Ramose, kdy ho za dres zatáhl Clement Lenglet, totiž odpískal sudí Juan Martinéz penaltu, kterou sám kapitán Bíleho baletu proměnil.

„Nechápu VAR, někdo mi musí vysvětlit, jak ve Španělsku funguje. Vypadá to, že se používá jenom v případě rozhodnutí proti Barceloně. V ligové sezoně jsme odehráli pět zápasů a vždycky byl VAR proti nám. Nikdy v náš prospěch,“ postěžoval si.

A Real Madrid? Ten zásluhou vítězství v El Clásiku odvrátil blamáž z minulého týdne, kdy doma ostudně prohrál s Cadizem 0:1, čímž odvrátil pochybnosti o možném konci trenéra Zinédine Zidane.

„Je důležité vidět tým hrát tak jako proti Barceloně. Hráči společně pracovali a bojovali jeden za druhého. Skvělý odrazový můstek do dalších týdnů,“ pochvaloval si Zidane.

Naopak Barcelonu čekají v nejbližší době krušné časy.