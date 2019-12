Bič na neplatiče alimentů. Fanoušek v Argentině dostal zákaz chození na fotbalové zápasy

Buenos Aires Fotbalový fanoušek v Argentině dostal od soudu zákaz chodit na zápasy svého oblíbeného klubu Boca Juniors, dokud nezaplatí výživné na děti.

Soud se rozhodl zasáhnout Huga Federica Suáreze na citlivém místě, protože své bývalé manželce dlužil alimenty už za celý rok.



Právní zástupkyně poškozené Sylvina Carrerová médiím řekla, že s návrhem zakázat Suárezovi chodit na fotbal přišla poté, co se zjistilo, že nemá stálý příjem.

Zároveň o něm bylo známo, že má spoustu dresů a suvenýrů Boky Juniors.



Dostal také zákaz navštívit koncert chilské zpěvačky Mon Laferte, i když už měl koupené lístky a letenku do Buenos Aires.

„Je to poprvé, co jsme udělali něco takového, ale je to zároveň nástroj na lidi, kteří si neuvědomují, že na prvním místě jsou jejich děti a až poté to ostatní,“ uvedla Carrerová.