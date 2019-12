Obránce Liverpoolu naštval Ronaldovu sestru. Drahý Virgile, kam ty míříš, už Cristiano tisíckrát byl, napsala mu

PAŘÍŽ/PRAHA Vztah Cristiana Ronalda a Virgila van Dijka, tedy dvou ze tří nejlepších fotbalistů světa (tím nejlepším byl v pondělí v anketě Zlatý míč 2019 vyhlášen Lionel Messi), je na bodu mrazu.

Ronaldo, který skončil v anketě třetí právě za nizozemským stoperem Liverpoolu, na pondělní vyhlášení ankety do Paříže nepřijel. A to vedlo k tomu, aby se Van Dijk do portugalského útočníka Juventusu slovně opřel.

„Ronaldo tu dnes není, takže máte o jednoho soupeře méně,“ ptal se reportér před ceremoniálem Van Dijka, který dostal o 207 hlasů více než Ronaldo a jen těsně zaostal za vítězným Messim. „Je to tedy vůbec soupeř?“ odpověděl mu Nizozemec.

Když si pokusu o vtip všimla Ronaldova sestra Katia Aveirová, pustila se do Van Dijka na jeho Instagramu.

Rozzuřený Cristiano Ronaldo

„Drahý Virgile, tam, kam míříš, už Cristiano Ronaldo tisíckrát byl. Byl trojnásobným šampionem země, ve které hraješ, a ještě sis v ní nesáhl na trofej,“ poukázala na fakt, že Van Dijk s Liverpoolem kromě anglického superpoháru žádnou jinou soutěž v rámci anglických soutěží nevyhrál.



„Taky tam byl nejlepším střelcem, a to byl mladší než ty. Pak šel jinam a stal se nejlepším hráčem v historii Realu Madrid. A tenhle klub, s Cristianem v sestavě, tě dokonce porazil ve finále Ligy mistrů,“ pokračovala Ronaldova sestra.

„A zničil tě i ve finále Ligy národů. I v jednom z nejméně úspěšných období své kariéry má pořád víc titulů než ty. Skvělé, že? I Zlatých míčů už má pět,“ poukázala mimo jiné na červnový souboj ve finále Ligy národů mezi Portugalskem a Nizozemskem.

„Teď, Virgile, vyhraj tituly, které se skutečně počítají, a pak si popovídáme. Až budeš mít pár opravdu důležitých trofejí, možná budeš moct sedět u jednoho stolu s Cristianem,“ dodala Katia Aveirová.

A nebyla jediná, kdo se Ronalda zastal. Známý portugalský agent (mimo jiné také agent Josého Mourinha) Jorge Mendes. „Dobře víte, že Cristiano je nejlepší v historii, takže ho nějaké třetí místo nerozhodí,“ uvedl Mendes.



„Loni Ronalda okradli o Zlatý míč, letos to bylo trochu vyrovnanější. Při vší úctě, Modrič si ho nezasloužil ani při své nejlepší sezoně v kariéře. Byl to signál od Realu Madrid, který chtěl zabránit Ronaldovi ve vítězství,“ zastal se Ronalda i kapitán Juventusu Giorgio Chiellini.



„Modrič vyhrál Ligu mistrů, ale podle téhle logiky to měl letos vyhrát Virgil van Dijk, a loni Antoine Griezmann, Paul Pogba, nebo Kylian Mbappé za ty úžasné věci, které předváděli na mistrovství světa. Modrič? To nedává smysl,“ dodal Chiellini.

Když se mluví o Liverpoolu, ten zcela letošní ročník Zlatého míče ovládl. Mezi první sedmičkou byl vedle Van Dijka i Sadio Mané, Mohamed Salah a Alisson Becker.