Agenti si při letošních přestupech fotbalistů přišli na rekordní provize, FIFA je chce omezit

Curych Agenti si letos při přestupech fotbalistů přišli na rekordních 653,9 milionu dolarů (asi 15 miliard korun). Informovala o tom dnes světové fotbalová federace FIFA s tím, že oproti loňskému roku provize narostly o 19,2 procenta.

Nejvíc agentům zastupujícím hráče nebo kluby podle očekávání vyplatily celky z Itálie, Anglie, Německa, Španělska, Francie a Portugalska, v kterém na podílech pro prostředníky vydaly téměř poloviční částku (78,1 milionu dolarů) jako na samotné přestupy (181,9 milionu dolarů).

Celkem se v letošním roce uskutečnilo přes 17 tisíc mezinárodních přestupů, z nichž se na 3557 podíleli agenti. Podle FIFA se provize v drtivé většině případů pohybovala pod částkou jednoho milionu, nejčastěji odměny činily 10 tisíc až 100 tisíc dolarů.

FIFA má v úmyslu do budoucna provize agentů omezit. Agenti prodávajících klubů by podle návrhu měli dostat maximálně desetiprocentní provizi, zatímco zástupci hráčů a kupujících klubů by si shodně přišli na tři procenta.