Kolář mezi 10 nejdražšími brankáři světa? Je nesmysl si myslet, že za něj chceme 800 milionů, říká Tvrdík

PRAHA Ta zpráva zaujala nejen fanoušky fotbalové Slavie. Deník Sport přišel s informací, že francouzský klub OGC Nice, kde trénuje bývalý kapitán Arsenalu Patrick Vieira, nabízí za služby gólmana sešívaných a reprezentace Ondřeje Koláře v přepočtu 400 milionů korun.

Tím by se 25letý brankář stal po Tomáši Rosickém druhým nejdražším českým hráčem, který odešel z tuzemské nejvyšší soutěže do zahraničí. Navíc...



Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík na Twitteru uvedl, že pokud by měl Kolář v zimě odejít, on sám by se tímto přestupem začal seriózně zabývat jen v případě dvojnásobné nabídky.

V tom případě by cena pětadvacetiletého brankáře činila na české poměry astronomických 800 milionů korun. A nejen českých. V takovém případě by se Kolář zařadil mezi deset nejdražších brankářů planety.

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Na sociálních sítích se tak okamžitě začalo řešit, jestli je cena za gólmana, který zazářil především v zápase Ligy mistrů v Barceloně (0:0), skutečně tak vysoká.



Samotní fanoušci Slavie zprávu zpochybňovali, někteří další se jí vysmívali. Všem debatám po pár hodinách učinil (zatím) přítrž znovu Tvrdík.

„Nabídka na Ondru (Koláře) z Nice ještě nedorazila, jen ta indikativní od agentury Sport Invest (která Koláře zastupuje). Měla by být 8 milionů eur (204 milionů korun) a my chceme minimálně dvojnásobek. Fikcí ale je, že nabídka leží na stole a činí 15 milionů eur a Tvrdík je blázen, když chce 30 milionů eur,“ uvedl šéf Slavie na Twitteru.

Kam až se nabídka aktuálně 12. celku Ligue 1 vyšplhá, je ve hvězdách, jisté ale je, že vedení Slavie čeká velmi náročná zima.