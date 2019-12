Bohužel nemáme Horvátha a Hrošovského, proto není tolik možností, připouští Vrba

Plzeň Tohle vítězství spadá do kategorie těch utrápených. Ačkoliv si fotbalisté Viktorie Plzeň odnesli z utkání proti Bohemians (1:0) tři body, herně nenadchli. „Tentokrát si nevytvářelo šance ani jedno mužstvo. Určitě bych si představoval z naší strany víc gólových příležitostí,“ mrzelo plzeňského trenéra Pavla Vrbu.

Zranění nepustilo do hry Davida Limberského ani Joela Kayambu, kouč Vrba tak měl problém s obsazením krajních pozic. A křídelní hra příliš nefungovala. Kdyby navíc Bohemians v závěru proměnili nabídku od gólmana Hrušky, který Keitův pokus vyrazil jen před sebe, mohla Plzeň opět ztratit.

Výhru jste nakonec udrželi. Jste ale spokojený i s výkonem?

Sami jste asi viděli, že utkání bylo víc bojovné, než jsme si asi představovali. Bohemka v nás ale po zápase na Spartě budila respekt, přestože tam 0:4 prohrála. Podle mého názoru měla stejný počet šancí jako Sparta a výsledek pro ni byl hodně krutý. Tentokrát si nevytvářelo šance ani jedno mužstvo. Určitě bych si představoval z naší strany víc gólových příležitostí.



Chyběla větší aktivita od krajních hráčů?

V určitých momentech jsme se mohli dostávat do pokutového území jednodušeji, občas jsme si to zbytečně komplikovali. Na druhou stranu tu Bohemians odehráli velice dobré utkání a bojovali, byli hodně nepříjemní. O výsledek jsme se báli do poslední minuty.

Jediná branka přišla po chybě Josefa Jindřiška. Dá se říct, že vám Bohemians svým způsobem výhru darovali?

Někdo může říct, že nám vítězství darovali. A já zase říkám, že jsme velice dobře presovali, získali balon a Bohemku potrestali. A pište si to, jak chcete.

Kvalitě duelu asi nepomohly ani povětrnostní podmínky. Velká zima, navíc i diváků dorazilo méně než obvykle.

Zažil jsem tu daleko horší počasí s mnohem lepší kulisou. Je to asi i tím, že zápasů je větší počet, než tomu bývalo dřív. Ale je věcí fanoušků, jestli nás přijdou podpořit a pomoct nám, nebo zůstanou doma a dívají se na televizi.

Z posledních pěti ligových utkání jste pouze jednou vstřelili více než jeden gól. Jedná se podle vašeho názoru o nějaký hlubší problém?

Myslím, že s Baníkem jsme vyhráli 3:0, ne?

Pak ale nula proti Slavii a jeden gól proti Zlínu, Karviné i Bohemians. Jen Liberci jste dali víc.

Hlubší problém je spousta věcí.

Scházela Michaelu Krmenčíkovi na hrotu útoku větší podpora?

Kdybychom měli v nejlepší formě Horvátha, Daridu a Hrošovského, tak by to bylo dobré, ale my je bohužel nemáme. Proto není možná tolik možností, tihle hráči byli v podpoře ofenzivy asi výraznější než ti současní, kteří tu teď půl roku nebo rok působí. Uvidíme, jestli to bude stačit.