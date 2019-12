Martin debutoval ve 33 letech a hned vychytal Chelsea. ‚S tátou jsme to oplakali,‘ přiznává

Londýn Anglický brankář David Martin se ve 33 letech dočkal debutu v Premier League a v sobotním utkání vychytal West Hamu nečekanou výhru 1:0 nad Chelsea. Po zápase nedokázal nečekaný hrdina zadržet slzy.

„Mám pocit, že se mi to jen zdá. Jsem rád, že jsem tím dokázal projít, nikoho jsem nezklamal a na konci jsem se mohl radovat,“ uvedl Martin, jenž byl v letech 2006-10 hráčem Liverpoolu, ale za hlavní tým „Reds“ si nikdy nezachytal.

Výhra při debutu za West Ham pro něj byla o to cennější, že jeho otec Alvin za United hrál 21 let v obraně a on sám londýnskému klubu odmalička fandil. Čisté konto proti favoritovi slavil právě s otcem přímo na tribuně. „Ani jsme si toho moc nemuseli říkat, oba jsme plakali,“ popsal.

Sestřihy z utkání Chelsea-West Ham:

Zkušený chilský trenér West Hamu Manuel Pellegrini dal Martinovi šanci místo jedničky Roberta, jenž v minulých třech zápasech dostal devět gólů. S náhradníkem v brance ukončili „Hammers“ sedmizápasovou sérii bez výhry a městského rivala Chelsea porazili poprvé po 17 letech. Jediný gól zápasu vstřelil krátce po přestávce Aaron Cresswell.

„Dva dny jsem nemohl pořádně jíst. ‚Cressa‘ se mi smál, protože mi museli odnášet plný talíř s jídlem, z kterého jsem nic nesnědl. Doufám, že mám teď dobrou šanci udržet si místo v brance, ale musím pořád makat a zůstat nohama na zemi,“ dodal Martin, jeden z hrdinů ligového víkendu.