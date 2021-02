Bitva o titul se rozjíždí. Sparťanský had se plíží ke Slavii, která na únorových oraništích trpí

Praha Další dva body stáhla Sparta z „nedostižného“ náskoku Slavie v čele tabulky. A derby se pomaličku, ale jistě blíží... Poslední dekádu již skoro zapomenutá rivalita pražských „S“ letos stále více ožívá.

Ano, vedoucí Slavia má nadále vše ve svých rukou. Stále je jasně nejsilnějším celkem ligového pelotonu s nejlepší ofenzivou i obranou, jenže...

Zatímco Letenští příchodem nového kouče Pavla Vrby ožili, jejich rivalovi jako kdyby naopak onen pověstný dech docházel.

Pravda. Stejně jako v Příbrami před dvěma týdny, tak také včera v Teplicích sešívaným notně ztížil situaci trávník.

Tedy spíše to, co z něj po pár minutách hry na Stínadlech zbylo. „Od první minuty to nebyl dobrý zápas, který neměl moc fotbalové parametry. Vlastně žádné, ve druhé půli to byla překopávaná ze strany na stranu,“ nepřímo nastínil důvody další bodové ztráty kouč hostí Jindřich Trpišovský.

Ten také hodně prostřídal sestavu tak, aby ulevil nejvytěžovanějším hráčům před čtvrteční odvetou play-off Evropské ligy v Leicesteru. A nuceně, kvůli karetnímu trestu, chyběl ostrostřelec Abdallah Sima.

„Určitě to bylo cítit, protože je to komplexní hráč, který umí udeřit ze země, ale hlavně ze vzduchu, což by se dneska Slavii rozhodně hodilo,“ souhlasil ve studiu televize O2 TV Sport jeden z pozvaných expertů, zkušený to ligový kouč Miroslav Koubek.

Výsledky 20. kola první ligy PÁTEK: JABLONEC – ML. BOLESLAV 1:1 Branky: Kratochvíl – Malínský. SOBOTA: OLOMOUC – BRNO 1:0 Branka: Chytil. PARDUBICE – OSTRAVA 3:2 Branky: Jeřábek, Čihák, Huf – Tetour, Stronati. PŘÍBRAM – SLOVÁCKO 1:4 Branky: Voltr – Hofmann, Kliment, Petržela, Jurečka. ZLÍN – SPARTA 0:3 Branky: Karabec, Hancko (pen), Kozák. VČERA: KARVINÁ – LIBEREC 1:1 Branky: Herc – Rondič. Č. BUDĚJOVICE – OPAVA 0:1 Branka: Březina. PLZEŇ – BOHEMIANS 3:1 Branky: Kayamba, Bucha, Beaguel – Pulkrab. TEPLICE – SLAVIA 1:1 Branky: Mareš – Oscar.

Slavia přes všechna protivenství ale přitom v Teplicích vedla, na konci první půle naopak rozbitý trávník pomohl při opakovaném zakončení Oscarovi.

Jenže dvacet minut po změně stran předvedli domácí, že i na oraništi lze ukázat rychlou, přímočarou kombinaci, a Mareš střelou na bližší tyč srovnal.

„Paradoxně mi to skočilo, mířil jsem na zadní,“ usmíval se po duelu zkušený čtyřiatřicetiletý ofenzivní tahoun trápícího se severočeského celku.

Hosté už srovnat nedokázali, díky čemuž se mohou radovat na Letné. Sparta totiž na té zlínské už v sobotu naplnila třígólovou střeleckou normu pod novým koučem, navíc tentokrát neinkasovala, a mohla slavit triumf 3:0.

„Výsledek i výkon mě potěšil, jsme v pohodě, ale dlouhodobě to neznamená nic,“ zůstával po zápase nohama na zemi Vrba, který taktéž výrazněji protočil sestavu.

Moc dobře si uvědomuje, co jeho celek příští týdny čeká. V příštím kole domácí „rozehřátí“ proti Příbrami na následující top výzvy: Jablonec venku, pikantní domácí střet s Plzní, nepříjemný výlet do Budějovic, aby poté po Teplicích přišlo momentálně hodně třeskuté derby se Slavií.

Tu navíc kromě evropských povinností čeká za deset dní domácí pohár a už o víkendu výlet na půdu aktuálně třetího Slovácka, které ve středu absolvuje neméně těžká dohrávka na půdě čtvrtého Jablonce. V únoru lehce se trápící „Radova armáda“ přitom ztrácí stále jen bod...